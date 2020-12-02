Светлана Сканчинская, устроившая смертельное ДТП в Апатитах: «Знаю, что меня не простят»

Елены Колычева держалась, как могла. Но все-таки эмоции прорывались, в какой-то момент она громко обратилась к той, кто разрушила жизнь двух семей: «На меня смотри!». Но Скачинская только прятала красные и опухшие от слез глаза. Фото: «ХибИнформБюро».

1 декабря был дан старт непростой судебной тяжбе: в Апатитском городском суде впервые встретились Светлана Скачинская и Елена Колычева. Первую судят за смертельное ДТП, случившееся 23 мая на путепроводе, а вторая – убитая горем мать, потерявшая сына.

Напомним: в тот день Светлана Скачинская села за руль своего Mitsubishi Pajero. Хоть сначала она пила пиво с друзьями на турбазе, а потом поехала в гости, где пошли напитки покрепче. Как ее не отговаривали, она все равно решила сама ехать домой. Машину, которая странно ехала по дороге, заметили госавтоинспекторы, но требование остановиться женщина проигнорировала. Наоборот, стала уходить от преследования, что в пьяной виде сделать крайне сложно.

На скорости почти 149 километров в час Mitsubishi Pajero въехал на путепровод и вылетел на полосу встречного движения и врезался в SsangYong. 20-летний Сергей Марченков, который был за рулем корейской машины, умер на месте. Его 18-летней девушке Вике Смирновой повезло больше – она выжила, но впереди у нее долгое лечение и восстановление.

Как выяснилось, в ту ночь Сергей ехал на местную ТЭЦ, где работал, хотя еще учился в вузе. Но до места назначения молодой человек не доехал…

О том, что Скачинская раскаивается в случившемся, семья Сергея знает только благодаря телешоу (женщина записала видео для передачи Андрея Малахова) да интервью. Возможность посмотреть в глаза матери молодого человека представилась апатитчанке только 1 декабря. Но посмотреть она не смогла…

- Я хочу извиниться… - начала Скачинская, но так и не смогла подобрать нужные слова, скомкав свою речь. – Я не хотела, как хочет ни один нормальный человек. Знаю, что прощения не будет. Мне с этим жить.

Елены Колычева держалась, как могла. Но все-таки эмоции прорывались, в какой-то момент она громко обратилась к той, кто разрушила жизнь двух семей: «На меня смотри!». Но Скачинская только прятала красные и опухшие от слез глаза.

Во время судебного процесса выяснилась интересная деталь. Недавно виновница ДТП развелась. Ее муж еще на передаче у Андрея Малахова рассказывал, что не пытается защитить жену, которая села за руль пьяной. В тот роковой день он даже звонил знакомым, с которыми выпивала его супруга, и просил забрать ключи от машины. Впрочем, у развода есть не только та сторона, что мужчина не выдержал такого внимание к своей семье после смертельной аварии. Теперь Скачинская одна воспитывает 11-летнюю дочь, поэтому может получить отсрочку по наказанию. Напомним, ей грозит 12 лет лишения свободы.

У Елены Колычевой судья спросил, какое наказание, по ее мнению, должна понести обвиняемая. Мать, конечно, настаивает на максимальном.

- Чем мягче наказание для таких людей, тем больше пьяных водителей, - прямо сказала Елена.

1 декабря стало только первым шагом к оглашению приговора. Следующая встреча в суде состоится 8 декабря.

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