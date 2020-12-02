Хотите сниматься в кино? Тогда вам в филармонию

Проект-победитель филармонии называется «Фантом оперетты», и в результате его реализации уже в январе наступающего 2021 года в Финляндии в городе Калайоки на фестивале «Неделя русской культуры» состоится очень необычный концерт. На нем будут два исполнителя: финская солистка Ольга Маслова и Симфонический оркестр Карельской филармонии. Причем, последний будет присутствовать виртуально, можно сказать, фантомно.

А теперь обо всем немного подробнее.

«Фантом оперетты» - это проект, в котором главным действующим лицом стал Симфонический оркестр Карельской филармонии. Команда проекта, используя потенциал учреждений культуры России и Финляндии, предложила свою идею обогащения культурной жизни двух соседних стран - создание виртуального концерта Симфонического оркестра по фрагментам оперетт. Предполагалось, что запись концерта и ее обработка будет сделана на профессиональном оборудовании и, конечно, профессионалами. Тех, кто следит за событиями, происходящими в Карельской филармонии, мы нисколько не удивим, что в этой части проекта на помощь артистам пришли специалисты «Союза кинематографистов Карелии» - давние партнеры и единомышленники филармонии.

Кстати, небольшую часть работы кинематографистов, которая проходила в стенах филармонии, удалось заснять, и это видео может дать далеко не полное представление о том, как происходит работа по созданию не просто фонограммы для выступления солистки, а качественного виртуального концерта большого профессионального коллектива.

Теперь уже никто не сомневается, что проект «Фантом оперетты» даст возможность жителям Финляндии в условиях пандемии и закрытых границ познакомиться с гордостью соседней Карелии, ее достоянием — старейшим и крупнейшим на Северо-Западе симфоническим оркестром, при этом не выезжая из своей страны и не подвергая опасности свое здоровье. А российская сторона сможет освоить на практике современные формы и методы работы для популяризации академического музыкального искусства.

Как же проходит работа над проектом? Коротко говоря, вот так: Симфонический оркестр на своей площадке записывает музыку, используя опыт, оборудование и ресурсы партнера проекта «Союза кинематографистов Карелии». Далее эта запись обрабатывается и пересылается в Финляндию, где транслируется с использованием профессионального оборудования на живом концерте финской солистки Ольги Масловой.

Мы надеемся, что «Фантом оперетты» станет своеобразной визитной карточкой Карельской филармонии, он даст возможность в будущем осуществить совместные культурные проекты России и Финляндии.