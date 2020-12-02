Уникальный концерт пианиста Петра Лаула

Пианист Петр Лаул. Фото: peterburg2.ru

Сонаты великого композитора были исполнены одним их самых знаменитых и одаренных пианистов России Петром Лаулом. Концерт прошел в рамках проекта Гете-института, включенного в ряд событий, посвященных Году Германии в России.

Благодаря инициативе Филармонического общества Санкт-Петербурга и его президенту Б. Л. Березовскому в 2015 году в малом зале филармонии северной столицы Петр Лаул исполнил цикл из семи концертов «Людвиг ван Бетховен. Все фортепианные сонаты». Программа состояла из 32 сонат композитора. Нужно отметить, что в период пандемии Петром Лаулом был создан сложнейший 400-страничный труд о творчестве Бетховена, опыте пианиста в исполнении и анализе сочинений творца.

Мне удалось взять интервью у мастера. Наделенный богатым опытом концертной деятельности, неисчерпаемым музыкальным багажом произведений Бетховена, глубокими мыслительными способностями, музыкант рассказал о диалоге между музыкой и слушателем, своем отношении к творчеству и произведениям Бетховена.

«Это история с философской концепцией»

– Петр, на сцене Карельской филармонии вы исполнили четыре сонаты Бетховена. Ваш теоретический труд посвящен исследованию этого жанра в творчестве композитора. Каким представлен этот музыкальный жанр для вас?

– До Бетховена сонаты были в большей степени камерными, «домашними» сочинениями. Их слушали в салонах, изучали с учениками. Произведения этого жанра почти не исполнялись на концертных сценах. Бетховен первым сделал сонаты чем-то большим, они у него стали подобны остросюжетному фильму, увлекательной истории, а в поздние годы – цельной, законченной философской концепцией, историей о жизни и смерти. Бетховен был необычайно изобретателен и разнообразен: ни одна из его 32 сонат не похожа на другую, он никогда не повторял удачно найденных форм. Сонаты Бетховена – энциклопедия душевных состояний человека: они могут быть возвышенными, лирическими, трагическими, вздорными, игривыми, мечтательными, надоедливыми, унылыми, восторженными, какими угодно. Поэтому его так интересно играть и так увлекательно слушать – концерт, составленный только из его сочинений, не бывает скучным – а так можно сказать только об очень немногих композиторах.

– Расскажите подробнее о работе над циклом «Людвиг ван Бетховен. Все фортепианные сонаты». Как происходил репетиционный процесс, с какими трудностями пришлось столкнуться?

– В первый раз я сыграл цикл в 2015 году – параллельно в Малом зале Петербургской филармонии и в Университете эстонского города Тарту. Многое приходилось учить на ходу, в течение года, а самое сложное сочинение, Сонату № 29, я весь год учил по 15 минут в день, чтобы к концу цикла она «дозрела». Для меня было важным длительное время «выдерживать», присваивать себе материал. В Тарту в большей степени я концерты обыгрывал, а в Санкт- Петербурге они исполнялись уже при большой публике. Концерты в Тарту мне очень помогли. Там была возможность окунуться в другую, более камерную атмосферу, нежели в Петербурге; Тарту – университетский город, там на концерты ходит небольшое количество слушателей. Играя в двух городах, я столкнулся с одной занятной подробностью: оказывается, путешествуя из одного города в другой, я семь раз проделал тот же самый путь, который был проделан Ф. Листом и супружеской парой Роберта и Клары Шуман в XIX веке. Чтобы добраться до Санкт-Петербурга, они ехали через города Ригу и Тарту (в те времена Дерпт). В ходе путешествия музыканты останавливались в эстонском городе и играли в зале Университета, а в Санкт- Петербурге выступали в доме Энгельгардта, где теперь Малый зал филармонии. Так случилось, что тот же путь в 2015 году, работая над циклом Бетховена, проделал я. Надо сказать, что Малый зал филармонии, как выяснилось, оказался уникальным бетховенским местом. Там (точнее в доме, стоявшем раньше на том же месте) в 1824 году впервые в мире была исполнена еще при жизни композитора «Торжественная месса». Концерт в доме Энгельгардта состоялся при инициативе мецената Д. Голицына, поскольку в Вене тогда исполнить духовную музыку было невозможной миссией, а в России был собран оркестр, и концерт состоялся.

Откровенно говоря, в 2015 году надо было собрать все силы, чтобы всё прошло на высоком уровне. Но это было страшно интересно (улыбается). Я тогда понял, что в каком-то смысле мне проще было играть все 32 сонаты, нежели одну. Возможно, это происходило в связи с тем, что когда поднимаешь целый пласт произведений Бетховена, то воспринимаешь рабочий материал как бы с высоты птичьего полета. Здесь вырабатывается единый язык для исполнения всего материала. Этот момент облегчает задачу. Начинать было трудно. Параллельно было много других программ для исполнения, и здесь пришлось напрячься. Но, как мне кажется, благодаря всем трудностям в 2015 году у меня многое получилось.

Пианист Петр Лаул. Фото: peterburg2.ru

Бетховен и время современное

– Бетховен и современное время: как связаны эти два явления? Менялось ли ваше восприятие музыки композитора на протяжении последних десятилетий?

– На эту тему я иногда разговариваю со своими учениками. Для некоторых произведения Бетховена могут казаться пыльной музейной ценностью. На самом деле, приходится им объяснять, что композиторы-классики были живыми людьми, испытывали те же самые эмоции, какие испытываем мы сегодня. Чувства гнева, разочарования, влюбленности, эйфории были такими же естественными, как и для человека сегодняшней эпохи. По сути, здесь нет многовековой дистанции. Музыка, в частности сонаты Бетховена, способна выразить сложные, порой противоречивые эмоции современного человека. Если рассматривать восприятие времени современное и музыки Бетховена, то здесь такое соотношение вполне гармонично и справедливо. Когда исполняешь произведение, всегда есть желание внутренне его «присвоить», сделать своим.

И, конечно, сочинения приобретают оттенок современности, так как связаны с проявлениями человеческой эмоции, иногда хулиганской, озорной, но всегда живой и неподдельной.

«Каждый слышит музыку по-своему»

– Как вы думаете: должен ли слушатель быть подготовленным? Нужно ли читать определенную литературу, слушать произведения до того, как пришли на концерт?

– Здесь может быть по-разному. Каждый присутствующий в зале слушает и слышит музыку по-своему. У кого-то после концерта возникает желание прочитать литературу о композиторе, а кто-то просто получит удовольствие от прослушивания. И то, и другое правильно. Я очень люблю путешествовать по России, и когда оказываюсь в старинном историческом городе, то захожу в храм, церковь. И если передо мной оказывается прекрасная фреска, то в этот момент я ловлю себя на мысли о том, что, смотря на нее, будучи нерелигиозным человеком, ничего не зная об истории ее создания, я испытываю безотчётное чувство эстетического наслаждения, и, наверное, то же чувствует относительное большинство людей в концертном зале. Это так же ценно и важно, как и стремиться к более конкретному знанию о произведении. Иногда в невозможности осознать причины, зачем я останавливаю взгляд на том или ином творении, непонимании того факта, почему меня завораживает его красота, возможно, и кроются определенные философия и смысл. И наверняка большая часть слушателей концертов классической музыки, в которых я принимаю участие, находятся в таком же положении. И это так же правильно, как и стремление узнать об этой музыке больше и больше.

– Петр Рейнович , спасибо за столь содержательное интервью. Творческих успехов и удивительных открытий!

Справка

Пётр Лаул – представитель нового поколения российских пианистов – получил образование в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова в классе профессора А.М.Сандлера, под чьим руководством продолжил обучение и в Санкт-Петербургской консерватории, и в аспирантуре.

С 2002 года ведёт класс специального фортепиано в Консерватории и в школе-лицее. Лауреат трёх международных конкурсов – двух в Бремене (1995 год, 3-я премия и специальный приз за лучшее исполнение сочинений Баха; 1997 год, 1-я премия и специальный приз за лучшее исполнение сонаты Шуберта) и конкурса им. А.Н.Скрябина в Москве (2000 год, 1-я премия) – Петр Лаул интенсивно выступает с сольными концертами.

Его имя можно часто видеть не только на афишах концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы – Большого и Малого залов Санкт-Петербургской филармонии, Концертного зала Мариинского театра, Большого и Малого залов Московской консерватории, Концертного зала им. П.И.Чайковского, Светлановского и Камерного залов Московского дома музыки, но и лучших концертных залов Парижа, Нью-Йорка, Амстердама, Утрехта, Бремена, Базеля, Монпелье, Токио, Брюсселя, Монако и Лиона. Кроме того, Петр Лаул гастролировал в Великобритании, Австрии, Испании, Люксембурге, Италии, Украине, Эстонии, Латвии, Финляндии, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Сербии, Македонии, Турции, США и Бразилии. Пётр Лаул принимал участие в фестивалях в Кольмаре и Сан-Рикье (Франция), фестивале «Арт-ноябрь» в Москве, фестивале Printems des Arts в Монако и ряде других.

В числе оркестров, с которыми пианист постоянно сотрудничает – Заслуженный коллектив России, оркестр Мариинского театра, Московский симфонический оркестр, Северогерманская филармония, оркестры театров Дессау, Бремергафена, Ольденбурга, а также оркестры Уральской, Воронежской, Казанской, Самарской, Карельской и Северокавказской филармоний под управлением таких дирижеров, как Валерий Гергиев, Николай Алексеев, Владимир Зива, Василий Синайский, Феликс Коробов, Туган Сохиев, Жан-Клод Казадезюс, Максим Шостакович.

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