Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 декабря 2020 года: почему не разрешают массовые гуляния на Новый год

На Новый год разрешены ярмарки, но не массовые гуляния. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 27706 заболевших COVID-19, 23914 человек выздоровели и 482 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13983 человека, 107 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 352 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 287 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+44, всего 2873), Мончегорске (+25, всего 1811), Печенгском районе (+4, всего 1006), Кольском районе (+8, всего 924), Оленегорске (+20, всего 1208), Кировске (+3, всего 470), Кандалакшском районе (+52, всего 1244), Ловозерском районе (+6, всего 291), Ковдорском районе (+11, всего 489), Терском районе (+6, всего 81) и ЗАТО Видяево (+1, всего 36).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 13983 случая

Североморск - 2873 случая

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1811 случаев

Кандалакшский район – 1244 случая

Оленегорск – 1208 случаев

Печенгский район - 1006 случаев

Кольский район - 924 случая

Апатиты – 900 случаев

Ковдорский район - 489 случаев

Кировск – 470 случаев

Ловозерский район - 291 случай

Терский район – 81 случай

ЗАТО Видяево - 36 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 13983

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 81

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1244

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 900 и 470 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 924 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Как отметим?

На Новый год жителей Мурманской области ждут ограничения. Хотя, например, ярмарка разрешены, а массовые гуляния нет. Почему так?

- Уличная ярмарка - это формат торговли. Это праздничное деловое событие, у которого есть ответственный организатор и зарегистрированные участники. К ярмарке, как к мероприятию, предъявляются такие же требования, как и к другим объектам торговли: использование продавцами средств индивидуальной защиты; соблюдение социальной дистанции всеми участниками; обработка поверхностей торгового оборудования дезинфицирующими растворами,- уточнили в оперштабе.

Массовое гуляние - это стихийное времяпрепровождение людей (более 20 человек) в определенном месте. У него нет ответственного организатора, а значит, нет тех, кто обеспечит эпидемиологическую безопасность.

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