Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 декабря 2020 года: почему не разрешают массовые гуляния на Новый год

На Новый год разрешены ярмарки, но не массовые гуляния.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 27706 заболевших COVID-19, 23914 человек выздоровели и 482 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13983 человека, 107 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 352 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 287 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+44, всего 2873), Мончегорске (+25, всего 1811), Печенгском районе (+4, всего 1006), Кольском районе (+8, всего 924), Оленегорске (+20, всего 1208), Кировске (+3, всего 470), Кандалакшском районе (+52, всего 1244), Ловозерском районе (+6, всего 291), Ковдорском районе (+11, всего 489), Терском районе (+6, всего 81) и ЗАТО Видяево (+1, всего 36).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 13983 случая
Североморск - 2873 случая
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1811 случаев
Кандалакшский район – 1244 случая
Оленегорск – 1208 случаев
Печенгский район - 1006 случаев
Кольский район - 924 случая
Апатиты – 900 случаев
Ковдорский район - 489 случаев
Кировск – 470 случаев
Ловозерский район - 291 случай
Терский район – 81 случай
ЗАТО Видяево - 36 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 13983
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 81
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1244
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 900 и 470 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 924 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Как отметим?
На Новый год жителей Мурманской области ждут ограничения. Хотя, например, ярмарка разрешены, а массовые гуляния нет. Почему так?
- Уличная ярмарка - это формат торговли. Это праздничное деловое событие, у которого есть ответственный организатор и зарегистрированные участники. К ярмарке, как к мероприятию, предъявляются такие же требования, как и к другим объектам торговли: использование продавцами средств индивидуальной защиты; соблюдение социальной дистанции всеми участниками; обработка поверхностей торгового оборудования дезинфицирующими растворами,- уточнили в оперштабе.
Массовое гуляние - это стихийное времяпрепровождение людей (более 20 человек) в определенном месте. У него нет ответственного организатора, а значит, нет тех, кто обеспечит эпидемиологическую безопасность.
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