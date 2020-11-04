Волонтер – это звучит гордо

В тожественном мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора и руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. Фото: Администрация Мурманска.

Пандемия коронавируса особенно ярко показала, что волонтерство в России – движение хоть и достаточно молодое, но активное. Когда болезнь разогнала нас всех по домам, именно добровольцы ходили по квартирам и разносили продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

На днях тех, у кого большое и доброе сердце, чествовали в Мурманске на церемонии награждения особо отличившихся представителей Мурманского волонтерского штаба и «горячей линии», участников акции взаимопомощи «#МыВместе».

В тожественном мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора и руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. – Стоит отметить, что акция «#МыВместе» продолжается. На телефон «горячей линии» продолжают приходить заявки от граждан, – рассказала Евгения Чибис. – Главное, что количество желающих оказать помощь становится больше.

В связи с высокой общественной значимостью акции «#МыВместе» распоряжением президента Российской Федерации учреждена памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Получателями грамот и памятных медалей президента Российской Федерации стали 7 представителей Мурманского волонтерского штаба и «горячей линии».

Получателями грамот и памятных медалей президента Российской Федерации стали 7 представителей Мурманского волонтерского штаба и «горячей линии». Фото: Администрация Мурманска.

8 активистов мурманского волонтерского штаба награждены благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

В период пандемии в рамках всероссийской акции #МыВместе более 700 добровольцев в 17 муниципалитетах из числа студентов и людей разных возраста и профессий ежедневно доставляли продукты питания и лекарственные препараты северянам старше 65 лет и маломобильным гражданам, работали операторами кол-центра, оказывали при необходимости другую посильную помощь.

С марта волонтерами в Мурманской области было выполнено порядка 18 тысяч заявок, а также несколько социально значимых акций.

Одна из самых успешных акций - «Волонтер дня», которая проходила по инициативе Единого волонтерского центра области. В рамках акции к волонтерскому движению присоединились губернатор области Андрей Чибис, депутаты, представители общественности и бизнес-сообщества. Акция была поддержана федеральным центром и рекомендована другим регионам для реализации.

В свою очередь Евгения Чибис подчеркнула, что Единый волонтерский центр продолжит работу в рамках акции #МыВместе, а также будет развивать новые направления. Речь идет, в первую очередь, о «серебряном волонтерстве», когда добровольцами становятся люди старшего возраста - от 50 лет:

- В настоящее время у нас уже есть актив таких людей, которые хотят быть полезными, делиться опытом. Еженедельно мы встречаемся с ними на платформе ZOOM, обсуждаем планы и идеи.

С марта волонтерами в Мурманской области было выполнено порядка 18 тысяч заявок, а также несколько социально значимых акций. Фото: Администрация Мурманска.

Добавим, что присоединиться к работе Единого волонтерского центра Мурманской области может любой желающий. Напишите нам об этом в сообщениях группы, комментариях или позвоните по телефону 8-921-155-13-20.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Волонтеры – очень искренние, с горящими глазами люди, которые идут и помогают другим, даже когда самим непросто. Так, в самый пик пандемии вместе со студентами, работниками культуры и образования к добровольческому движению подключились предприниматели, вынужденные приостановить свое дело. Без таких северян нашим медработникам и социальным службам было бы гораздо тяжелее преодолевать этот беспрецедентный вызов пандемии. Мы наградили

добровольцев памятными медалями, грамотами президента и благодарственными письмами. Огромное спасибо за то, что вы неравнодушны!

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