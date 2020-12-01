Будут рыба, хлеб, заводы и туристы

Благодаря конкурсу беспроцентных займов в Печенгском округе будет создано 145 новых рабочих мест. Фото: Пресс-служба КГМК.

В Печенгском муниципальном округе идет перезагрузка, которая позволит по-новому взглянуть на один из промышленных центров Мурманской области: уже скоро будет виден не только его металлургический характер, но и другие стороны.

Летом компания «Норникель» объявила о начале беспрецедентного конкурса беспроцентных займов для предпринимателей. Тот, кто хотел открыть свое дело в Печенгском округе, мог получить до 30 миллионов рублей для своего стартапа, консультационную поддержку разных специалистов и другую помощь для успешного запуска бизнеса. На конкурс поступило около 200 заявок, из которых были выбраны 11 победителей.

- «Норникель» - одно из ключевых предприятий на Кольском полуострове, и одним из самых важных своих направлений компания считает социальное развитие территории присутствия и формирование инфраструктуры. В этом году нам предстоит серьезный шаг – закрытие в поселке Никель устаревшего производства. Поэтому вместе с правительством Мурманской области, представителями населенных пунктов была создана большая программа развития Печенгского округа. В том числе она предполагает активное содействие развитию предпринимательства. Мы убеждены, что желание что-то создавать своими руками, инициатива – это мощнейший стимул для развития любого региона, - отметила старший вице-президент - руководитель блока социальной, кадровой политики и связей с общественностью Лариса Зелькова. – Меня удивила активность предпринимателей, которые подавали заявки на наш конкурс. Мы выбрали 11 проектов, которые, на наш взгляд, являются самыми жизнеспособными. Хотелось бы пожелать их авторам, чтобы все у них получилось.

Благодаря конкурсу беспроцентных займов в Печенгском округе будет создано 145 новых рабочих мест. Кто же эти люди, которые придут в муниципалитет и будут менять в нем жизнь к лучшему? Палитра сфер деятельности широка.

Так, Сергей Тимофеев получил заем на создание гостиничного комплекса VIANIKEL для российских и иностранных туристов, Сергей Кущенко – на гостиничный комплекс «Полярия», а Надежда Вязникова – на строительство завода по производству абразивных материалов. Особенности заполярной природы подтолкнули Сархана Мамедбекова к идее развивать здесь форелевое хозяйство, а Алексей Зубарев и его единомышленник хотят накормить северян еще и свежей, качественной молочной продукцией – в их планах создать молочно-товарную ферму «Казаки на Севере».

Сразу два предпринимателя вовремя подметили современные тенденции, в том числе навеянные пандемией, и хотят развивать сервисы еды: Андрей Чернышев будет заниматься фудтраками «Еда на колесах», а Ирина Ташова – «Кафе на колесах». Причем Ирина будет работать и в военных городках, где уже получено «добро». Валерий Лебедев стал автором уникального для региона проекта многофункционального сервисного комплекса Petsamo, а Виталий Матвеенко задумался об экологии и предложил построить экозавод по переработке вторичных пластиковых материалов. Дмитрий Шульгин тоже планирует развивать туризм в регионе и получит заемные средства на экотурбазу. Зоя Тульцева провела опрос жителей района и поняла, что им не хватает вкусного хлеба. Поэтому ей выделят финансирование для создания новой пекарни-кондитерской Brod.

- Конкурс, безусловно, способствует развитию малого и среднего предпринимательства в округе, что привлечет новых инвесторов к нам, удовлетворит потребности нашего населения, - отметил глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов.

Как уточнил руководитель «Второй школы», оператора конкурса беспроцентных займов, Андрей Фоменко, победителям помогут оформить все необходимые документы для получения займа, также для каждого предпринимателя будет составлен индивидуальный план выплаты. Напомним: у бизнесменов будет пять лет, чтобы встать на ноги и вернуть полученные от «Норникеля» деньги. Настрой у предпринимателей боевой: несмотря на все сложности в экономике, страдающей из-за коронавируса, они намерены не только открыть свое дело, но и сделать его процветающим...

СКАЗАНО

Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам:

- Многие не верили, что найдутся желающие создавать и развивать экономику в Печенгском округе. Результаты первого конкурса показали, что у нас много энергичных предпринимателей. От лица компании хочу пожелать успехов победителям. Мы будем поддерживать вас, чтобы округ стал локомотивом для развития экономики Мурманской области, потому что все возможности для этого есть. Пусть 2021 год для всех нас станет прорывным!

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