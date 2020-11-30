Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 ноября 2020 года: в регионе больше 27 тысяч зараженных ковидом

Коронавирус набирает обороты.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 27135 заболевших COVID-19, 23438 человек выздоровели и 476 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13775 человек, 98 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтвержден 24 781 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 281 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+47, всего 2792), Мончегорске (+26, всего 1759), Печенгском районе (+16, всего 998), Кольском районе (+4, всего 897), Оленегорске (+13, всего 1173), Апатитах (+10, всего 893), Кировске (+3, всего 462), Кандалакшском районе (+39, всего 1150), Ловозерском районе (+16, всего 269), Ковдорском районе (+9, всего 467).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 13775 случаев
Североморск - 2792 случая
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1759 случаев
Оленегорск – 1173 случая
Кандалакшский район – 1150 случаев
Печенгский район - 998 случаев
Кольский район - 897 случаев
Апатиты – 893 случая
Ковдорский район - 467 случаев
Кировск – 462 случая
Ловозерский район - 269 случаев
Терский район – 75 случаев
ЗАТО Видяево - 35 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 13775
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 75
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1150
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 893 и 462 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 897 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Очередной антирекорд
Мурманской области понадобилось лишь четыре дня, чтобы набрать очередную тысячу зараженных коронавирусом. Напомним: планку в 26 тысяч инфицированных мы преодолели 25 ноября, а в 25 тысяч - 22 ноября.
Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии COVID-19 подхватили 27 135 северян. За минувшие сутки добавился 281 новый случай. Наибольшее число зараженных приходится на Мурманск. На втором месте Североморск, а тройку замыкает Белокаменка.
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