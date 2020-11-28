Как работает call-центр горячей линии по коронавирусу в Мурманской области: более 200 звонков в день и самые популярные вопросы

Операторы call-центра в неделю принимают свыше 700 сообщений от северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Все еще надо носить маску или нет?

- А на самоизоляцию надо садиться, если я день назад из Питера приехал?

- У меня коллега заболела, а что мне теперь делать? Я с ней за соседним столом работаю!

Какие только вопросы не мучают северян, которые не всегда успевают следить за тем, как коронавирус меняет привычный нам уклад жизни. Легко потеряться в обилии информации, которую публикуют СМИ и паблики в социальных сетях. Поэтому встает закономерный вопрос, куда позвонить, чтобы узнать последние правила игры и актуальную информацию. На самом деле номер один - 8(800)222-51-00. Это телефон call-центра горячей линии по коронавирусу. Звонки бесплатны даже в роуминге.

Работать он начал в марте, когда Заполярье накрыло первой ковидной волной. С тех пор число операторов менялось: до лета, когда был локдаун, их было особенно много, летом число уменьшилось, а сейчас снова пришлось увеличить число сотрудников: четыре выходят в первую смену с 9.00 до 15.00, еще столько же с 15.00 до 21.00.

Каждый день поступает порядка 200 звонков со всей области, вторник и понедельник – самые загруженные дни, когда телефоны в call-центре едва ли не раскаляются, а вот на выходных северяне вспоминают о горячей линии гораздо меньше.

Так что же это за телефон и зачем на него звонить? В call-центре готовы ответить на все общие вопросы по ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Например, кому делают тесты, когда нужно садиться на самоизоляцию, кто может получить бесплатные лекарства, нужны ли электронные пропуска для посещения определенных городов и т.д. (смотрите «Конкретно». – Ред.). Если же у вас есть конкретный вопрос по вашей ситуации, то стоит обратиться уже не на телефонную линию, а в WhatsApp-приемную по телефону +7 921-046-03-93.

Больше всего сообщений поступает в понедельник и вторник. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- У этих двух ресурсов есть принципиальное отличие: в формате горячей линии сложнее отследить, была ли решена конкретная проблема или нет. В WhatsApp-приемной все обращения зафиксированы. Даже если оно поступило в 5 утра или в 11 вечера. Поэтому если у вас есть личные вопросы по болезни, например, вы не можете дозвониться до поликлиники, к вам не пришел врач, вы не получили результат теста, вы недовольный качеством оказываемой медицинской помощи, то это все надо писать (именно писать! не звонить, не присылать голосовые сообщения. – Ред.) в WhatsApp-приемную. А вот по вопросам, какие сейчас в области действуют ограничения, в каких случаях надо находиться на самоизоляции и другие, надо уже звонить на горячую линию. Надо понимать, что у операторов call-центра нет персональных данных, они не смогут ответить на вопрос, почему нет результата тестирования на коронавирус или почему врач назначил определенное лечение, - уточнили в оперативном штабе.

Понятно, что не у всех есть приложение WhatsApp. Что же делать им? Один на один такие северяне со своими проблемами не останутся.

- Мы примем звонок, составим обращение в соответствующие инстанции, например, в министерство здравоохранения или Роспотребнадзор, - рассказывает оператор call-центра Ольга Вегера. – Конечно, порой жители звонят с негативным настроем, так как у них есть проблема, они обеспокоены, иногда напуганы. Но мы со всеми общаемся, узнаем всю подробную информацию, стараемся помочь. Часто звонят северяне, которые хотят, чтобы у них взяли тест, как у контактных людей, но постановлением правительства области определены категории, у кого берется тест.

Конечно, не все остаются довольны вежливым ответом, что тест не возьмут, потому что оснований нет. Но операторы call-центра привыкли к тому, что их похвалить могут, или

Что важно, операторы call-центра звонят северянам, если надо уточнить, была ли решена их проблема и связались ли с ними нужные специалисты.

- Обычно, необходим всего один звонок, ведь все проблемы наших заявителей, как правило, решаются оперативно. Всегда уточняем, остались ли еще вопросы. Нас часто благодарят за то, что помогли и очень быстро, - рассказывает секретарь руководителя оперативного штаба Татьяна Преснухина. – Я всем своим знакомым рекомендуют обращаться на горячую линию и в WhatsApp-приемную, они действительно эффективно работают.

На горячей линии расскажут о последних ограничениях по коронавирусу в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

В оперативном штабе составили список самых популярных вопросов, которые задают операторам call-центра.

Оперативный штаб отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Кто считается контактным, какие к нему требования, в каком случае у контактного берут тест и оформляют больничный?

- «Контактный» в широком смысле – это человек, который контактировал с другим человеком, у которого на момент этого контакта была подтверждена коронавирусная инфекция (или уже был взят мазок, но не было результата). Поликлиника определяет круг контактных лиц в одном случае: если пациент постоянно проживает совместно с заболевшим пациентом, при этом заболевший наблюдается в поликлинике или лечится в стационаре. В таком случае данный дом (квартира) определяется как семейный очаг: есть заболевший и есть круг контактных лиц.

Такие виды контактов как на работе, учебе, в школе определяет работодатель, либо руководитель образовательной организации, в которой обучается заболевший. Списки контактных лиц, с копией в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, направляются в поликлиники по месту жительства и пациента берут под наблюдение.

Если пациент определен как контактный, он подлежит изоляции на 14 дней (карантин) – ему открывается больничный лист. Мазок для тестирования на ковид у такого пациента берут только в том случае, если у него разовьются признаки ОРВИ, не исключающие COVID-19.

- Кому и в каком случае берут тест?

- Показания к тестированию на ковид определяет фельдшер или врач на основании действующих санитарных правил. То есть мазки берутся не всем, а только тем, кто относится к категориям, определенным санитарными правилами. Это пациенты, для которых ковид-статус имеет принципиальное значение и от результата теста будет зависеть тактика лечения, а именно:

1. Пациенты старше 65 лет с признаками ОРВИ. 2. Пациенты с пневмонией. 3. Лица, у которых признаки ОРВИ развились в рамках карантина после прибытия из-за границы. 4. Пациенты, имеющие признаки ОРВИ и находившиеся в подтвержденном контакте с пациентом, больным COVID-19. 5. Беременные с признаками ОРВИ. 6. Медицинские работники, заболевшие ОРВИ, при этом имеющие профессиональные риски заболеть ковидом.

- Как получить результат теста?

- Есть два способа:

Смс Начала работу система смс-информирования: лаборатория пришлет результат, если пациент предварительно дал свое согласие на получение рассылки (медработник поликлиники ставит соответствующую отметку на направлении).

Звонок Также результат может сообщить сотрудник службы дистанционного ковидного мониторинга при очередном звонке: медики звонят для контроля состояния, определения показаний для осмотра ковидным врачом на дому и для сообщения результатов тестов.

ЗАПОМНИ

Куда обращаться?

Горячая линия 8(800)222-51-00

WhatsApp-приемная +7 921-046-03-93

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