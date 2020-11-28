Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 ноября 2020 года: очередей из машин скорой помощи в Мурманске нет

В Мурманске нет очередей из машин скорой помощи. Фото: оперштаб

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 26577 заболевших COVID-19, 22818 человек выздоровели и 468 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13574 человека, 113 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 24 223 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 275 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+21, всего 2717), Мончегорске (+29, всего 1704), Печенгском районе (+16, всего 958), Кольском районе (+8, всего 888), Оленегорске (+14, всего 1146), Апатитах (+6, всего 874), Кандалакшском районе (+39, всего 1076), Ловозерском районе (+11, всего 234), Терском районе (+2, всего 69), Ковдорском районе (+10, всего 453), Кировске (+6, всего 459).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 13574 случая

Североморск - 2717 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1704 случая

Оленегорск – 1146 случаев

Кандалакшский район – 1076 случаев

Печенгский район - 958 случаев

Кольский район - 888 случаев

Апатиты – 874 случая

Кировск – 459 случаев

Ковдорский район - 453 случая

Ловозерский район - 234 случая

Терский район – 69 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 13574

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 69

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1076

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 874 и 459 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 888 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Все в порядке

Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях, что в Мурманской области появились очереди из машин скорой помощи, а система здравоохранения не справляется с количеством заболевших.

- Сообщения в социальных сетях об очередях машин скорой помощи у госпиталя на улице Полухина не соответствуют действительности. В течение дня у приемного покоя может находиться 2-3 машины. В госпиталь привозят пациентов как для госпитализации, так и на консультацию, - уточнили в штабе.

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