Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 ноября 2020 года: для северян старше 65 лет продлили самоизоляцию

Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 27 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 26302 заболевших COVID-19, 22444 человека выздоровели и 460 умерли.
Статистика распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13461 человек, 126 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтвержден 23671 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 280 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+30, всего 2667), Мончегорске (+25, всего 1637), Печенгском районе (+17, всего 935), Кольском районе (+12, всего 879), Оленегорске (+7, всего 1123), Апатитах (+7, всего 859), Кандалакшском районе (+54, всего 1001), Ловозерском районе (+3, всего 223) и Терском районе (+5, всего 64).
Статистика распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 13335 случаев
Североморск - 2667 случаев
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1637 случаев
Оленегорск – 1123 случая
Печенгский район - 935 случаев
Кандалакшский район – 1001 случай
Кольский район - 879 случаев
Апатиты – 859 случаев
Кировск – 449 случаев
Ковдорский район - 428 случаев
Ловозерский район - 223 случая
Терский район – 64 случая
ЗАТО Видяево - 35 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 13335
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 64
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1001
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 859 и 449 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 879 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Самоизоляция для 65+
Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 24 декабря.
На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.
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