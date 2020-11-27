Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 ноября 2020 года: для северян старше 65 лет продлили самоизоляцию

Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 27 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 26302 заболевших COVID-19, 22444 человека выздоровели и 460 умерли.

Статистика распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13461 человек, 126 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 23671 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 280 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+30, всего 2667), Мончегорске (+25, всего 1637), Печенгском районе (+17, всего 935), Кольском районе (+12, всего 879), Оленегорске (+7, всего 1123), Апатитах (+7, всего 859), Кандалакшском районе (+54, всего 1001), Ловозерском районе (+3, всего 223) и Терском районе (+5, всего 64).

Статистика распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 13335 случаев

Североморск - 2667 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1637 случаев

Оленегорск – 1123 случая

Печенгский район - 935 случаев

Кандалакшский район – 1001 случай

Кольский район - 879 случаев

Апатиты – 859 случаев

Кировск – 449 случаев

Ковдорский район - 428 случаев

Ловозерский район - 223 случая

Терский район – 64 случая

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 13335

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 64

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1001

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 859 и 449 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 879 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Самоизоляция для 65+

Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 24 декабря.

На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.

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