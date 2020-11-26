Продавать товары из России за границу теперь проще, чем когда-либо

Наша экономика до коронавируса росла неспешно: 1,5-2%. Сейчас — повезёт, если выйдет в ноль. Но некоторые отрасли растут на порядок быстрее, демонстрируют с начала года подъём и в 20%, и в 40%.

Это кажется вам невероятным? Речь об экспортно-ориентированных отраслях. Например, рост продаж за границу наших изделий из пластмассы за первые 9 месяцев нынешнего года — 21,3%. До 2,2 миллиарда долларов.

А ещё — IT-продукты, сельское хозяйство… Объясняется всё просто: наши товары стали конкурентоспособными на зарубежных рынках. Смекалку наших Кулибиных, способных предложить миру инновационный продукт в лучшем смысле слова, тоже никто не отменял. Вот и посчитайте, какая прибавка к зарплате лучше: 2% — или 20% в год?

Перспективность этой ниши давно поняли и в Правительстве РФ. Создали в 2016 году специальный структуру — Российский экспортный центр (РЭЦ).

Наверное, каждый бывал в МФЦ — Многофункциональных центрах предоставления госуслуг. По-старинке говоря — «Центры одного окна». Хочешь — документы на квартиру выправи, хочешь — охотничий билет. Где-то за пару дней, где-то за пару минут.

Но если сервисы госуслуг «на внутреннем фронте» у нас работали отлично, то «на внешнем фронте» —ещё было над чем работать. Дублирование отчётности для разных ведомств, многие из которых до сих пор принимаются только «в бумажном виде с мокрой синей печатью». Брр!

И вот тут-то РЭЦ и пришёлся впору. Это тоже такой «центр одного окна» — только для бизнесменов-экспортёров. Он полностью их сопровождает при выходе на внешние рынки (особенно это важно для малого и среднего бизнеса). Если у вас есть потенциальный товар на экспорт — РЭЦ бесплатно поможет довести его «до кондиции», подскажет, в какой стране на такой товар будет потенциальный спрос, поможет с сертификацией в этой стране и другими разрешительными документами; наконец, о чём мы уже говорили, — упростит для вас таможенное оформление.

— Есть миф, будто на зарубежные рынки молодому экспортёру выйти невозможно: дескать, там схвачено всё местными игроками, — рассказывает kp.ru международный бизнесмен и инвестиционный банкир Александр Дмитренко (оперирует в Британии, Испании и ряде других стран). — Но есть хороший пример: рынок вина. На нём долгие годы доминировала Франция, продавала своё «бургундское» и другие элитные марки. Продавала задорого, брала деньги за имя. И не заметила, как её производители перестали развиваться. А потом на этот рынок ворвался новый игрок — Испания. Её виноделы предлагали продукцию и дешевле, и качественнее. И быстро заняли серьёзную нишу, хотя это казалось невозможным.

— Теперь о России, — продолжает Дмитренко. — У нашей страны есть все возможности выйти на новые рынки. Иностранцы верят, что мы со своей смекалкой можем решить любую задачу. И такой вещью, как упрощение госуслуг для бизнесменов-экспортёров, сейчас озаботились все развитые страны. И Россия тут — впереди. Я сам взаимодействовал с РЭЦ, впечатления исключительно положительные.

Действительно, у этой структуры почти каждый месяц — новое достижение. Из самых свежих — его цифровая платформа «Мой экспорт» (то самое «Одно окно» для экспортёров) прошла аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности для государственных информационных систем.

Что на выходе?

Сервисы системы «Мой экспорт» обеспечат решение большинства задач бизнеса на каждом этапе экспортного цикла: от поиска покупателей на твою продукцию в зарубежных странах — до помощи с оформлением экспортной сделки с использованием государственных сервисов и услуг РЭЦ.

— Речь о цифровой экосистеме, которая является надежной, быстрой и удобной — она призвана хранить большие базы данных и оперативно и бесперебойно предоставлять информацию всем участникам, вовлеченным во внешнеэкономическую деятельность. Запуск этой надежной информационной системы для экспортеров состоится уже в конце ноября, — подчёркивает вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.

— Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, чьё создание предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной власти в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности. И, в конечном итоге, должна обеспечить «бесшовную среду» для оказания услуг экспортерам», — отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Добро пожаловать на Цифровую платформу, а обсудить перспективы ее развития приглашаем на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится 9 декабря в он-лайн формате с участием первых лиц государства. Подробности: forum.exportcenter.ru.

В рамках круглого стола, посвященного запуску цифровой платформы, обсудят измерение эффектов от цифровизации сервисов для государства и предпринимателей, а также изменения самих услуг и процессов при переходе от бумажных документов к электронным документам и сведениям. Подробности: forum.exportcenter.ru.