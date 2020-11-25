Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 ноября 2020 года: Глава администрации Кандалакшского района рассказал о том, как болеет CoVID-19

Впереди у Ярослава Шалагина еще долгое лечение. Фото: Личный архив.

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 25745 заболевших COVID-19, 21742 человека выздоровели и 445 умерли.

Статистика распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13206 человек, 131 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 23391 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 285 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+32, всего 2637), Мончегорске (+31, всего 1612), Печенгском районе (+17, всего 935), Кольском районе (+9, всего 867), Оленегорске (+29, всего 1116), Апатитах (+14, всего 852), Кандалакшском районе (+1, всего 947), Ловозерском районе (+8, всего 220) и Кировске (+13, всего 449).

Статистика распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 13206 случаев

Североморск - 2637 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1612 случаев

Оленегорск – 1116 случаев

Печенгский район - 935 случаев

Кандалакшский район – 947 случаев

Кольский район - 867 случаев

Апатиты – 852 случая

Кировск – 449 случаев

Ковдорский район - 420 случаев

Ловозерский район - 220 случаев

Терский район – 59 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 13206

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 59

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 947

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 852 и 449 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 867 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Коварная болезнь

Руководитель администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин в социальных сетях рассказал о том, как справляется с недугом, и призвал соблюдать меры безопасности. - Друзья, болезнь очень коварная, переносится очень тяжело. После болезни требуется серьезное восстановление. Берегите себя! Пользуйтесь масками не для «галочки», а реально для защиты. Используйте дезинфекторы! Персонал медучреждения работает на пределе своих возможностей. Постоянно поступают пациенты разной степени тяжести. Много пожилых. Им приходится хуже всего. Не болейте, пожалуйста, - написал Ярослав Шалагин. По словам главы администрации, он заболел 7 ноября. Через две недели его легкие были поражены уже на 70%. Сейчас Ярослав Шалагин находится в стационаре в Мурманске. Болезнь протекает тяжело.

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