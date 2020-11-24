В Мурманске комиссия минздрава оставила без жизненно важных лекарств мальчика, которому пересадили почку матери

Случай «чиновники против ребенка» стал предметом обсуждения на оперативном совещании у губернатора Андрея Чибиса на этой неделе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бюрократическая машина чуть не перемолола маленького мальчика из Мурманска, который борется за свою жизнь. Эта история стала известна благодаря нашему коллеге журналисту Александру Серебряникову.

Мальчику сразу после рождения поставили непростой диагноз и вынесли вердикт: без пересадки почки он умрет. Жизнь ребенка спасли столичные врачи, которые провели уникальную операцию – пересадили почку матери сыну. Правда, на этом испытания для семьи ребенка не закончились: чтобы орган взрослого человека нормально функционировал в теле малыша, нужен ежедневный прием определенных препаратов. Проводившие операцию врачи их выписали, да только бесплатно семья мальчика их не может получить, хотя по закону должна.

- Минздрав отказывает в закупке препаратов, потому что в инструкции к ним написано, что лекарство не подходит детям до 18 лет, - рассказывает Александр Серебряников.

Суть этой ситуации не в том, что лекарства очень дорогие: нет – их цена приемлема. Проблема в том, что далеко не в каждой аптеке их можно найти, и было бы удобнее закупать все через наше министерство здравоохранения. Но там этого делать не хотят.

- Это история о людях, которые являются мужьями, отцами, матерями, но приходят на работу в минздрав и перестают быть людьми - становятся бездушными машинами. Они не видят особенности этой ситуации. К уникальному случаю относятся как к статистической погрешности, - продолжает наш коллега.

Первомайский районный суд встал на сторону родителей мальчика и постановил провести закупку нужных препаратов. Правда, это решение ведомство обжалует, на что понадобится время, потом несколько недель займет закупка. А ребенок не получает бесплатные лекарства, без которых не может жить, уже больше года.

Случай «чиновники против ребенка» стал предметом обсуждения на оперативном совещании у губернатора Андрея Чибиса на этой неделе. Держать ответ пришлось главе регионального минздрава.

- По мальчику… Все то, что наши коллеги из федеральной клиники рекомендовали и врачебная комиссия поликлиники поддержала - мы этими препаратами ребенка обеспечим. Решение комиссии минздрава было неправильным, - без деталей прокомментировал ситуацию Дмитрий Панычев.

А после этого получил задание от главы региона.

- Лечащие и сопровождающие врачи и учреждение после уникальной операции принимают, что такое лекарство нужно, а вы запрещаете. Прошу рассмотреть целесообразность существования такой комиссии, которая, как орган, может заблокировать терапию пациента. Давайте до конца недели с этим разберемся. Зачем эти бюрократические инструменты и площадки, которые не помогают, а мешают? – подвел итог губернатор.

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