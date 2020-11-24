Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 ноября 2020 года: региональным аптекам помогут в поиске поставщиков лекарств от ОРВИ и ковида

Губернатор региона поручил оказать содействие аптекам в поиске поставщиков лекарств от вирусных инфекций. Фото: правительство МО
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 25460 заболевших COVID-19, 21523 человека выздоровели и 437 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13075 человек, 111 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 23106 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 278 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+31, всего 2605), Мончегорске (+31, всего 1581), Печенгском районе (+16, всего 918), Кольском районе (+12, всего 858), Оленегорске (+42, всего 1087), Апатитах (+6, всего 838), Кандалакшском районе (+19, всего 946), Ловозерском районе (+6, всего 212) и Терском районе (+4, всего 59).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 13075 случаев
Североморск - 2605 случаев
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1581 случай
Оленегорск – 1087 случаев
Печенгский район - 918 случаев
Кандалакшский район – 946 случаев
Кольский район - 858 случаев
Апатиты – 838 случаев
Кировск – 436 случаев
Ковдорский район - 420 случаев
Ловозерский район - 212 случаев
Терский район – 59 случаев
ЗАТО Видяево - 35 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 13075
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 59
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 946
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 838 и 436 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 858 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Помощь аптекам от правительства
Правительство Мурманской области поможет региональным аптекам в поиске поставщиков лекарств от ОРВИ и CoVID-19.
На оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис поручил своему заместителю Дмитрию Филиппову оказать содействие местным аптечным сетям в поиске поставщиков лекарств от вирусных инфекций. Совместно с Минпромторгом ведется мониторинг предложений от заводов и дистрибьюторов. Аптеки получат дополнительные коммерческие предложения от поставщиков с информацией о том, в каких объемах и по каким ценам можно закупить лекарственные средства. - Поставки для амбулаторий и стационаров прошли. По медучреждениям мы вопрос закрыли. Важно, чтобы в аптечных сетях противовирусные препараты были, - отметил Андрей Чибис.
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