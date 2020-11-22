Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 ноября 2020 года: общественный транспорт проверяют на соблюдение протовоковидных мер

В Мурманской области следят за безопасностью на транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 24907 заболевших COVID-19, 21122 человека выздоровели и 423 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12863 человека, 99 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 22553 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 268 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+32, всего 2544), Апатитах (+10, всего 818), Мончегорске (+26, всего 1521), Оленегорске (+31, всего 1002), Печенгском районе (+7, всего 885), Кандалакшском районе (+33, всего 903), Ловозерском районе (+11, всего 198), Кировске (+7, всего 435), Кольском районе (+8, всего 840), Терском районе (+3, всего 55), Ковдорском районе (+1, всего 418).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 12863 случая

Североморск - 2544 случая

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1521 случай

Оленегорск – 1002 случая

Печенгский район - 885 случаев

Кольский район - 840 случаев

Кандалакшский район – 903 случая

Апатиты – 818 случаев

Кировск – 435 случаев

Ковдорский район - 418 случаев

Ловозерский район - 198 случаев

Терский район – 55 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 12863

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 55

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 903

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 818 и 435 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 840 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Безопасность на колесах

Сотрудники регионального минтранса контролируют использование средств индивидуальной защиты пассажирами и водителями ежедневно с марта 2020 года. На сегодняшний день составлено более 40 протоколов об административном правонарушении в отношении физических лиц. Нарушители привлекаются к ответственности. Дела передаются в суд, который устанавливает меру наказания - как предупреждение, так и штраф. Как отмечают в региональном Минтрансе, с началом рейдов сознательность жителей Заполярья повысилась, и люди стали строже соблюдать меры предосторожности. «Проверки направлены не на то, чтобы наказать как можно больше людей, а на сбережение здоровья нашего населения и снижение темпов распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнула исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Работники транспортной сферы обязаны брать в рейс санитайзер для рук и средство для обработки поверхностей.

"В конце каждого рейса мы протираем сертифицированными препаратами поручни и те поверхности, до которых дотрагиваются пассажиры", - подтвердили водители. Исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова прокомментировала вопрос дезинфекции транспорта.

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