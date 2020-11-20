Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 ноября 2020 года: во всех регионах России усилены ограничения

Масочный режим введен во всех регионах страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 24372 заболевших COVID-19, 20331 человек выздоровел и 407 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12667 человек, 111 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 22018 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 269 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+30, всего 2483), Апатитах (+13, всего 796), Мончегорске (+28, всего 1471), Оленегорске (+22, всего 944), Печенгском районе (+3, всего 865), Кандалакшском районе (+35, всего 832), Ловозерском районе (+19, всего 180), Кировске (+1, всего 419), Кольском районе (+7, 823).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 12667 случаев

Североморск - 2483 случая

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1471 случай

Оленегорск – 944 случая

Печенгский район - 865 случаев

Кольский район - 823 случая

Кандалакшский район – 832 случая

Апатиты – 796 случаев

Кировск – 419 случаев

Ковдорский район - 417 случаев

Ловозерский район - 180 случаев

Терский район – 50 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 12667

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 50

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 832

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 796 и 419 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 823 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Всеобщие ограничения

Коронавирус наступает с новой силой, а поэтому усиление противоэпидемических ограничений по регионам было неизбежно.

- Масочный режим введен во всех регионах страны, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Президента России.

В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов с 23.00 до шести часов утра. По словам Татьяны Голиковой, нет запрета на развлечения только в шести регионах: Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Кроме того, в 75 регионах действует самоизоляция для граждан 65+ и тех, кто имеет хронические заболевания. В 80 регионах усилен режим дезинфекции общественного транспорта и такси. Также 42 региона продлили каникулы для школьников. В Мурманской области действуют все перечисленные ограничения, кроме дополнительных каникул - уроки в учебных заведениях возобновились с 16 ноября.

Масочный режим в общественных местах и на транспорте касается всех, включая детей. За нарушение правил санитарной безопасности детьми штрафы заплатят родители. Размер штрафа - от 1000 до 30 000 рублей.

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