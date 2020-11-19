Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 ноября 2020 года: что делать северянам с хроническими болезнями

В Мурманской области растет число заболевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 24103 заболевших COVID-19, 19970 человек выздоровели и 399 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12556 человек, 111 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 21749 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 260 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 2453), Апатитах (+12, всего 783), Мончегорске (+32, всего 1443), Оленегорске (+18, всего 922), Печенгском районе (+6, всего 862), Кандалакшском районе (+32, всего 797), Ловозерском районе (+15, всего 161), Терском районе (+2, всего 50), Ковдорском районе (+1, всего 417), Кировске (+3, всего 418).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 12556 случаев

Североморск - 2453 случая

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1443 случая

Оленегорск – 922 случая

Печенгский район - 862 случая

Кольский район - 816 случаев

Кандалакшский район – 797 случаев

Апатиты – 783 случая

Кировск – 418 случаев

Ковдорский район - 417 случаев

Ловозерский район - 161 случай

Терский район – 50 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 12556

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 50

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 797

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 783 и 418 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 816 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Для тех, кто должен особенно себя беречь

Людям с хроническими заболеваниями не откажут в медпомощи. Поликлиники в Мурманской области работают с пациентами в особых условиях. Чтобы снизить риски заражения коронавирусом и ОРВИ, интервал между приёмами увеличен, однако пациенты с хроническими заболеваниями могут получить медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке. Главный врач мурманской поликлиники № 2 Константин Биджоев рассказал, как получить медицинскую помощь людям с хроническими заболеваниями.

Жителям региона, имеющим заболевания эндокринной системы, онкологические, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, врачи рекомендуют:

- воздержаться от посещения многолюдных мест;

- в обязательном порядке использовать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, пользоваться санитайзерами;

- при появлении симптомов ОРВИ вызвать врача на дом;

- при обострении хронических заболеваний или при других неотложных состояниях сообщить об этом в свою поликлинику.

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