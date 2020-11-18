Магистраль развития

Важна точность на всех этапах строительства.

Времени на раскачку нет

Большую стройку на Северном обходе Калуги можно наблюдать как с действующего Южного обхода, так и с объездной дороги. На почти 22-километровом участке нового строительства, ограниченного крайними точками Анненки и Жерело, работы ведутся буквально на каждом километре. Но об этом мы узнали позднее, а пока наш «труженик» УАЗ сворачивает к первому километру будущей трассы, где уже вырос мост на месте будущей трассы.

- Еще в мае здесь невозможно было проехать, сложно пройти, - говорит Михаил Голубев, министр дорожного хозяйства Калужской области. - Густой лес, а дальше по ходу будущей дороги пересеченная местность с оврагами, возвышенностями и низинами.

Надежное основание - залог прочности дороги.

На «фасаде стройки» долго не задерживаемся, чтобы увидеть и оценить весь размах работы. Наш автомобиль пробирается по грунтовке мимо растущего основания дороги. Рядом - сложенные штабелями бревна. Нам поясняют, что практически каждое дерево учтено. Лес - это государственное имущество и все, что можно пустить в дело, продается с аукционов. Просека в ширину будущей четырехполосной дороги (а это около 30 метров) и полосы отвода на отдельных отрезках дороги пробивается до сих пор, но там, где земля очищена от леса, участки сразу же включают в работу. И это - не просто красивое выражение. Навстречу то и дело попадаются огромные грузовики Volvo, похожие, скорее на мощные трактора с прицепами. То слева, то справа замечаем экскаваторы и бульдозеры. А вот идет устройство дорожной одежды. Выезжаем на песчаное основание будущей трассы, по которому уже начали раскладывать щебень. Где-то у горизонта замечаем самосвал, сгружающий горячую смесь в бункер асфальтоукладчика.

В недавнем нашем прошлом такую стройку, наверное, справедливо назвали бы «ударной». Мощная техника, сотни рабочих… На одном из отрезков нашего пути к нам присоединяется Егор Сизинцев, руководитель проекта ДСК «R-1», генерального подрядчика строительства.

- Для нас такие высокие темпы не являются чем-то необычным, - поясняет он. - В нашей работе были примеры кратчайших сроков выполнения работ. Так, пять лет назад за 2 месяца практически с нуля была построена автомобильная дорога в Московской области из Алабино в Кубинку к парку «Патриот» протяженностью 20 км. Или недавний пример: автодорога от поселка Армейское до нового инфекционного центра в поселении Вороновское в Новой Москве протяженностью более 2 км была построена всего за 15 дней. А начинать там, как и здесь, приходилось с расчистки территории, вырубки леса, осушения и замены грунта основания.

Егор Сизинцев.

Выходим на опережение графика

В штабе строительства - огромная карта, на которой в режиме онлайн отмечается весь ход строительства буквально на каждом метре. Общая картина Северного обхода Калуги сегодня напоминает слоеный пирог, который состоит как из участков, где уже уложен асфальт или возводится основание дороги, так и все еще требующих очистки от деревьев и кустарников. А все эти неравномерные слои разделяют силуэты будущих искусственных сооружений - мостов и путепроводов.

- Конкретные задачи поставлены на всех участках. Из 21,7 км общей длины автодороги уже в этом году планируем около 11 км выполнить в двух слоях асфальтобетона и к этому мы уже близки, - продолжает Егор Сизинцев. - Темпы работ соотносим с необходимыми технологическими требованиями, что позволяет достигать высокого качества их исполнения. Стараемся максимально использовать благоприятные погодные условия и в целом по многим позициям идем с опережением утвержденного графика.

Контракт компанией был выигран на конкурсе и заключен в декабре 2019 года с вводом автодороги в эксплуатацию в декабре 2022 года. Подготовительные работы на будущей автомагистрали начались в феврале, а только к маю удалось развернуть основное строительство.

На работу в сжатые сроки и с высоким качеством коллектив настраивает основатель и председатель совета директоров ДСК «R-1» Эдгар Арамян. Уже более 25 лет компания строит, реконструирует, ремонтирует дороги и отношение к обязательствам - контрактам федерального, регионального и муниципального уровня - всегда одинаковое. В Калужской области работает более 12 лет. Участвовали в строительстве Южного обхода Калуги, где на всем протяжении укладывали асфальтобетонное покрытие. Кроме того, работали по капитальным и текущим ремонтам, в частности, на федеральной

автомагистрали М-3 «Украина», автодорогах Козельск-Сухиничи, Козельск-Кудринская. Много задач выполняли в Калуге: построена автодорога Правобережье-Шопино, связывающая новый микрорайон города с его центром и трасса от улицы Туликова до Южного обхода, отремонтирована улица Московская, Грабцевское шоссе на участке от Либкнехта до Маяковского и ряд других объектов.

А в мае здесь еще стоял лес...

Чтоб дорога скатертью ложилась

Для эффективной работы в регионе было создано обособленное подразделение компании. В стратегии строительства, реализуемой ДСК «R-1» все эти годы на Калужской земле, четко прослеживаются три обязательных компонента. Во-первых, применение передовой техники, лучших материалов и эффективных технологий, во-вторых, организация производства, и в-третьих, контроль качества на всех стадиях работ - от заготовки материалов до выполненных работ.

Так, в Мещорском районе для строительства северного обхода Калуги был смонтирован асфальтобетонный завод пятого поколения фирмы Benninghoven. Не имеющий аналогов в России мобильный комплекс «ЕСО 3000» может производить до 240 тонн смеси в час, а выбросов в атмосферу будет поступать меньше, чем от легкового автомобиля. 4 августа дал старт началу производства первой партии асфальта губернатор Калужской области Владислав Шапша. Примечательно, что это второй асфальтобетонный завод компании в регионе. Первый из них тоже высокопроизводительный, мощностью 180 тонн в час. Что это дает на деле? Если, к примеру, запустить заводы на полную мощность, можно за сутки, в зависимости от толщины покрытия, уложить асфальтобетон на участке до трех километров.

Благодаря использованию самосвалов-вездеходов Volvo грузоподьемностью до 30 тонн строительные работы продолжаются в любых погодных условиях. Такие машины могут проехать абсолютно везде в отличие от обычных самосвалов.

- С точки зрения технологий на Северном обходе Калуги ничего нового для нас нет, - говорит Егор Сизинцев. - Но потребовалась очень четкая организация подготовки и ведения работ. Полезным опытом является взаимодействие с большим количеством наших субподрядчиков, в частности по строительству мостов и путепроводов.

И все-таки вопросы по технологиям у нас возникли. На возведении основания дороги наше внимание привлек тонкий черный слой полотна, на который накладывается дорожная одежда. Это полипропиленовый геотекстиль, который пропускает влагу, препятствуя смешиванию насыпного материала с грунтовым основанием.

Строительство одной из транспортных развязок.

По словам Егора Сизинцева, конструкция дороги за счет этого решения значительно усилена. Такая технология давно применяется и хорошо себя зарекомендовала. И еще один важный, но невидимый момент! В землю рядом с трассой будут врыты бочки, в которые попадут сточные воды, где они пройдут фильтрацию прежде чем вернутся в окружающую среду. Таких очистных сооружений на всем протяжении дороги будет 15.

Поддержка - залог успеха в деле

На самый сложный и, наверное, самый интересный объект будущей автодороги мы пошли пешком. Можно было, конечно, подъехать на автомашине, но тогда сложнее понять глубину проработки решения и масштабность работ. Это путепровод через железную дорогу и речку Каменка, кстати, самое длинное искусственное сооружение на всей трассе (312 метров). Все работы ведутся без обычного для такого строительства перекрытия железной дороги или использования так называемых «окон». На тюльпанообразные опоры огромная платформа кладется без перемычек и балок. По мере движения конструкции с направляющей стороны с обратной ее части ведется сборка. Мостовики тщательно отслеживают практически каждый сантиметр хода растущего моста - точность является условием надежности всей конструкции.

Значимость этого объекта подчеркнуто тем, что начало работ по надвижке пролетного строения стало настоящим праздником. 2 сентября была организована торжественная церемония с символическим пуском движения мостовой платформы. В числе участников мероприятия были заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений Москвичев.

Геотекстиль усиливает кострукцию дороги.

- Возведение пролетного строения завершится к концу года, - сообщил Михаил Голубев, министр дорожного хозяйства Калужской области. - За счет надвижки, а не монтажа пролетных строений мостовики получили возможность работать в соответствии с разработанным графиком, независимо от движения поездов. Уже мостовики прошли более 100 метров.

У региональных и городских властей строительство Северного обхода - на постоянном контроле. К примеру, Михаил Голубев приезжает на оперативные совещания в штаб строительства дважды в неделю. Решаются текущие задачи, а также все вопросы, где требуется помощь или поддержка государственных структур и местного самоуправления. Это землеотведение, перенос коммуникаций,

соблюдение баланса интересов с различными структурами и собственниками - от гослесфонда до садовых товариществ. Такое содействие является одним из ключевых механизмов обеспечения ритмичности строительства, сохранения его высоких темпов, приближающих регион к завершению грандиозного проекта, начатого еще в 1997 году. В результате Калуга станет областным центром со своим МКАДом - кольцевой автодорогой, решающей те же задачи, что и автомагистраль вокруг Москвы.

Надвижка пролетного строения путепровода ведется без остановки движения по железной дороге.

СКАЗАНО

«Это стратегический объект для всего региона, но прежде всего для областной столицы. Опорное кольцо, которое мы замкнем после ввода в эксплуатацию, позволит нам снять напряженность на основных транспортных магистралях города и планировать дальнейшее территориальное развитие Калуги. Это то, чего действительно ждут люди».

Владислав ШАПША, губернатор Калужской области.

ЗНАЙ

Протяженность Северного обхода Калуги составляет 21,73 км, а общая длина строительства дорог вместе с искусственными сооружениями и примыканиями составляет около 36 км. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Проектом предусмотрено 6 разноуровневых развязок, которые позволят отказаться от светофоров и левых поворотов с выездом на встречную полосу, а также 3 моста (общей длиной 356,08 метра) и 7 путепроводов (847,9 метра). Высота дорожной насыпи в основном от 3 до 6 метров, в некоторых точках доходит до 12 метров.

Михаил Голубев (на фото справа) знакомится с ходом работ.

Фото Сергея Константинова.

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