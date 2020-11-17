ДТП в Северодвинске: Девушка на LADA столкнулась с иномаркой и чуть не сбила пешехода

Девушка на Lada вылетела на главную дорогу, не пропустив иномарку. Фото: скриншот видео

Родился в рубашке, так, пожалуй, можно сказать про молодого человека, на глазах у которого столкнулись две машины, а одна из них после этого чуть не прижала парня.

ДТП случилось в Северодвинске на улице Железнодорожной. Девушка за рулем LADA Kalina выезжала на главную дорогу, не пропустила двигавшуюся по ней Renault Sandero и допустила столкновение. У водителя французской машины не было шанс затормозить: девушка вылетела из-за "стены" машин. От удара со стороны водительского сидения иномарка вылетела с проезжей части на пешеходную часть (тротуар сейчас огорожен строительными лесами). По ней в этот опасный момент как раз шел молодой человек, Renault врезалось в леса прямо за ним. Окажись он не своем месте, а всего в паре метров от него, травм, а то и смерти было бы не избежать.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается УГИБДД по Архангельской области.

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