Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 ноября 2020 года: при каких условиях школу закрывают на карантин

Пока дистанционного обучения у школьников Мурманской области не будет.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 23587 заболевших COVID-19, 19167 человек выздоровели и 387 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12330 человек, 118 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 21233 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 259 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+33, всего 2397), Апатитах (+18, всего 756), Мончегорске (+20, всего 1388), Кировске (+5, всего 415), Оленегорске (+10, всего 880), Печенгском районе (+3, всего 849), Кандалакшском районе (+48, всего 730), Ловозерском районе (+4, всего 140).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 12330 случаев
Североморск - 2397 случаев
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1388 случаев
Оленегорск – 880 случаев
Печенгский район - 849 случаев
Кольский район - 815 случаев
Апатиты – 756 случаев
Кандалакшский район – 730 случаев
Ковдорский район - 416 случаев
Кировск – 415 случаев
Ловозерский район - 140 случаев
Терский район – 46 случаев
ЗАТО Видяево - 35 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 12330
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 46
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 730
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 756 и 415 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 815 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Учат в школе
Более 82 тысяч детей сегодня вернулись к учебе в обычном режиме. В школах работает «утренний фильтр». Детей с повышенной температурой или признаками ОРВИ к занятиям не допускают.
Министерство образования и науки региона ежедневно собирает сведения о заболеваемости учащихся и педагогов ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. - В шести дошкольных учреждениях региона введены ограничительные мероприятия. Из них в четырех группах – по ОРВИ, в двух группах – по COVID-19. Дети продолжают посещать данные группы, 17 заболевших детей находятся на больничном. Три профессиональных образовательных организации региона перевели 10 групп на дистанционный формат обучения до 17 ноября из-за подтвержденных случаев COVID-19 среди студентов. В вузах обучают преимущественно дистанционно, - проинформировала глава минобразования Мурманской области Ольга Дзюба. Глава ведомства отметила, что в октябре специалисты Министерства провели мониторинг соблюдения обязательных правил поведения в условиях пандемии. Случаи нарушений единичны и оперативно устранены.
Определены условия, при которых школы могут быть закрыты на карантин.
Министерством образования и науки Мурманской области издан приказ «Об усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях Мурманской области». Согласно документу: Если отсутствуют более 20% детей в классе и более 30% в школе – обучение в классе или школе приостанавливается не менее чем на 7 дней. Если заболеет более 30% школьников более чем в половине школ муниципалитета - приостанавливается образовательная деятельность в муниципалитете.
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