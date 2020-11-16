Главный врач поликлиники № 2 в Мурманске Константин Биджоев: «Ситуация с коронавирусом ненормальная, волшебной таблетки нет»

Казнить нельзя помиловать - для многих северян сейчас очевидно, где поставить запятую, если речь идет о медработниках. Вроде как все понимают, что им сейчас невероятно тяжело, но покритиковать – святое дело. «Почему долго ехали?», «Даже тест не взяли!», «Тест взяли, а результата неделю нет!» - каких только обвинений не слышат сейчас люди в белых халатах. «Комсомолка» поговорила с главным врачом поликлиники № 2 в Мурманске Константином Биджоевым, чтобы узнать, как сейчас, в это непростое время, работают медучреждения.

Ушли, словно на фронт

К поликлинике № 2 прикреплено порядка 100 тысяч мурманчан (язык не поворачивается сказать «обслуживает»), а работает всего 450 медработников. Когда грянул коронавирус, некоторым пришлось сменить вид деятельности. Например, стоматологи и специалисты хирургического профиля как работали, так и работают, даже количество талонов не сократилось. А вот некоторых узких специалистов, например, кардиологов, перевели на работу с ковидными больными. Конечно, только с их согласия и при условии, что перевод такого специалиста не создаст коллапс. Например, работают при поликлинике три кардиолога, значит, один может перейти на ковидных пациентов. Некоторые медработники теперь входят в службу ковидного мониторинга: они дистанционно наблюдают за пациентами и по результатам анализа решают, как работают бригады. Ведь кто-то легко переносит болезнь на дому и даже не чихает, а у кого-то состояние ухудшается час от часу и нужно обследование, если не госпитализация. Также задача сотрудников мониторинга – связь с разными ведомствами, которые завязаны на COVID-19.

- Может, вы слышали истории, что муж болеет, а про жену забыли, пусть она не болеет, но проверить надо. Сотрудники мониторинга передают информацию о семейном очаге в центр гигиены и эпидемиологии, чтобы в разные организации сигнализировали, что есть заболевшие. Ведь дети ходят в детские сады и школы, взрослые - на работу, и все это надо взять под наблюдение. Конечно, не всегда все работает гладко, но надо понимать, что система документооборота и межведомственного взаимодействия никогда не испытывала такой нагрузки. Мы знать не знали коллег из ведомственных поликлиник, потому что раньше с ними не общались, - рассказывает Константин Биджоев.

Многие, не дождавшись специалиста из поликлиники, бросаются звонить в скорую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нелишним будет напомнить, что если у кого-то из членов семьи выявят коронавирус, то на самоизоляции должна находиться вся семья. Даже если у кого-то тест отрицательный, он все равно оформляет больничный по карантину. Вернуться к привычной жизни семья сможет лишь тогда, когда у каждого на руках будет два отрицательных теста. Первый контрольный тест берут через 8-10 суток, второй – через сутки. Иногда приходится сидеть дома по два месяца.

- Пациенты нарушают самоизоляцию по разным причинам. Например, у человека взяли тест, но результатов нет неделю, он не понимает, здоров он или болен. Иногда в промедлении есть наша вина. Например, сотрудник поликлиники заболел и не вышел на работу. Его обязанности переходят к другим, нагрузка растет, - отмечает главврач.

Каждый день поступают жалобы, что к пациентам не приехал врач. Многие, не дождавшись специалиста из поликлиники, бросаются звонить в скорую. Но Константин Биджоев предупреждает: скорая – для экстренных случаев, злоупотреблять ею нельзя. Если помощь неотложная, стоит дождаться специалиста из поликлиники. В день вызова могут и не приехать, ведь ежедневно поступает до 370 вызовов только с температурой, медработники физически не могут успеть ко всем за сутки. Поэтому процесс может растянуться на 2-3 дня. В любом случае с пациентом свяжутся по телефону, объяснят, что надо подождать. Если у человека самочувствие позволяет, он сам может прийти в кабинет ОРВИ, для которого выделен отдельных вход (конечно, с соблюдением всех мер безопасности - от маски до перчаток).

- Мы вынуждены расставлять приоритеты. Номер один для нас – пациенты старше 65 лет с симптомами ОРВИ и северяне младше 65 лет, но имеющие хронические заболевания, которые могут привести к осложнениям при ковиде. Нет случаев, когда молодой здоровый парень без сахарного диабета, например, умер от ОРВИ или ковида, - говорит наш собеседник.

Конечно, иногда случаются накладки и человек ждет фельдшера более трех дней. Но с каждым таким случаем разбираются в ручном режиме.

Если нас чем и научил коронавирус, то том, что надо тщательно мыть руки, носить маску, не заниматься самолечением, набраться терпения и не паниковать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Медработники не роботы

К слову, медработники как никто другой рискуют заразиться коронавирусом. Тот же фельдшер кабинета неотложной помощи ездит к пациентам с температурой, и у многих потом обнаруживают коронавирус. С начала пандемии им заразились 49 врачей поликлиники № 2, и это только те, чей контакт с больными подтвержден. На деле пострадавших медработников больше.

- Нормативными документами определены категории сотрудников, которые, если заболевают, считаются заразившимися на работе. Это те, кто берет мазки, лечит на дому. Хотя он мог заразиться и не на работе, но мы не можем доказать обратное, поэтому выносим решение в пользу работника и он получает выплаты. Так же, как и медработники, которые по документам не контактировали с ковидными пациентами, могли заболеть не дома, в магазине или общественном транспорте, а на работе. Для меня даже один заболевший человек - это много. Каждый сотрудник сейчас на вес золота, нет тех, кто занимается пустой работой. Даже в гардеробе кому-то надо вещи принимать, - говорит Константин Матвеевич.

Медработники сейчас буквально живут на работе. Когда ввели обязательную самоизоляцию для северян старше 65 лет, людей в белых халатах это не коснулось. Как справедливо говорит главврач, ковид ковидом, а колени у людей как болели, так и болят, давление как скакало, так и скачет. Поэтому врачам нельзя дома сидеть. Кто-то продолжает работать с плановыми пациентами, кто-то противостоит невидимому врагу.

Страшно медработникам до сих пор, хотя многим уже не так, как весной, когда пандемия только навязчиво постучала в наши двери.

- Если неправильно использовать средства индивидуальной защиты, толку от них не будет. В правилах, например, прописано, что нельзя трогать рукой респиратор с наружной стороны. Когда начали выдавать специальные защитные костюмы, пуленепробиваемые, как я их называю, в которых хоть против холеры, хоть против чумы выходи, никто с первого раза не надел правильно - проводили настоящие учения. К работе с ковидными больными привлекали только добровольно, все проходили специальное обучение. Сначала было непросто, боялись сильно. Но нельзя бесконечно смотреть на солнце, врачи устали. Привыкли работать с утра до ночи, всегда быть в маске. Но все равно мы настороже, соблюдаем меры предосторожности, переживаем за заболевших, - рассуждает наш собеседник. - Сейчас у населения в головах страха уже нет. Я вижу зависимость увеличения числа умерших и того, что люди уже почти не напуганы, забывают о мерах предосторожности. Маршрутки я называю ковидным очагом на колесиках – все без масок! На днях ехал с работы в троллейбусе № 6, и кондуктор сделала замечание женщине без маски. Так та, хоть и была с ребенком, обложила кондуктора как могла. Уровень агрессии зашкаливает. По любому торговому центру видно: у нас есть народная забава, как обмануть продавца, охранника и пройти без маски.

Сам главврач с удовольствием бы привился от коронавируса, а еще этого хотят многие его подчиненные. От гриппа вакцинировались уже все. Хотя эта прививка и не спасает от COVID-19.

Не лишним будет напомнить, что если у кого-то из членов семьи выявят коронавирус, то на самоизоляции должна находиться вся семья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочу тест - и точка!

Как говорит главврач, вторые по популярности жалобы – не сделали КТ и не приехал быстро врач. Первая – не сделали тест.

- Есть СанПиНы, которые регулируют, кому мы должны делать тест. Это северяне старше 65 лет с признакам ОРВИ; пациенты с подозрением на пневмонию; контактировавшие с ковидным больным и имеющие признаки ОРВИ; беременные с ОРВИ, врачи. Мы понимаем, что многие, болеющие ОРВИ, на самом деле больны коронавирусом, но всех не протестируешь - лаборатории просто не справятся. Были случаи, когда люди на похороны близких не могли прийти, потому что долго ждали результаты теста и были на самоизоляции. 25-летнему мужчине, у которого насморк и температура 37,2, тест делать не будем. Хотя были случаи, когда мы отказывали в тестировании, но человеку становилось хуже, и мы уже брали мазок, - объясняет Константин Матвеевич.

По его словам, многие из нас уже переболели коронавирусом и даже не заметили этого. При этом такие пациенты опасны тем, что знать не знают о своем состоянии. Они целуют родных, здороваются за руку и при этом могут заразить кого угодно. Были случаи, когда пациента госпитализировали в стационар с какой-то привычной нам проблемой, например, с сердцем или давлением, взяли у него тест, который оказался положительным.

Еще одна популярная жалоба от пациентов – бесплатные препараты, которые выдают пациентам с ОРВИ и коронавирусом. Им положены препараты умифеновир и интерферон. Но с 9 ноября их выдают только пациентам с коронавирусом. Получить их можно у фельдшера "неотложки", ковидной бригады, на посту сестринской службы, в ОРВИ-кабинете, их также могут привезти волонтеры.

- Лечение ОРВИ и коронавируса ничем не отличается. Коронавирус вызывает ОРВИ, а если возникают осложнения – пневмонию. Было время, когда препараты заканчивались, поэтому мы в таких случаях выдаем их только больным с коронавирусом, - объясняет Константин Бижоев, а на вопрос, стоит ли для профилактики пить противовирусные, отвечает так: - Покупайте все что угодно: мед, витамины, чеснок, имбирь, рыбий жир, хотя их эффективность не доказана. Все, кроме антибиотиков. При вирусе человек чувствует себя очень плохо: суставы выкручивает, мышцы спины, бедер тянет, озноб, потливость, слабость, то в холод, то в жар бросает, человеку кажется, что он сейчас умрет, он думает, что от антибиотиков полегчает. Но антибиотики вирус не убивают - они используются для бактериальных инфекций. При коронавирусе пневмония вирусная, а значит, так ее лечить нельзя. Самому себе ни в коем случае нельзя прописывать антибиотики. Если раньше боялись побочных эффектов, то теперь только так пьют. А ведь если начать принимать не вовремя, то тогда, когда понадобится, они уже не помогут. Врачу придется пробовать следующие по иерархии антибиотики, но это осложняет лечение. Некоторые бактерии вырабатывают иммунитет к антибиотику, и если им злоупотреблять, то потом болезнь не будет реагировать на препараты и вылечить пациента будет гораздо сложнее.

Если нас чему и научил коронавирус, то это тому, что надо тщательно мыть руки, носить маску, не заниматься самолечением, набраться терпения и не паниковать.

- Ситуация ненормальная, - констатирует Константин Матвеевич. – Волшебной таблетки нет. Но есть простые правила, которые облегчают нам жизнь.

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