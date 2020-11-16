Экологичность родом из Хибин

Свою роль в экологизации играет каждый этап производства продуктов питания, в том числе применения удобрений. Фото: ПАО «ФосАгро».

Экологизация стала мощной мировой тенденцией в сельском хозяйстве в последние годы. Свою роль в этом процессе играет каждый этап производства продуктов питания, в том числе применения удобрений. Об этом шла речь на Международной деловой миссии производителей удобрений и продуктов агрохимии.

- В России экологизация получила конкретное воплощение – уже приняты предварительные национальные стандарты, которые определяют, что такое «зеленые» технологии и продукция. К числу той продукции, для которой были разработаны «зеленые» стандарты, относятся минеральные удобрения. В марте 2020 года они вступили в силу, - рассказал заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин.

«Зеленый стандарт» ввели для того, чтобы создать сегмент доступной и здоровой пищевой продукции с улучшенными экологическими характеристиками и подчеркнуть уникальные экологические характеристики российской продукции. Именно для этого нужны минеральные удобрения без концентраций токсичных веществ.

Сейчас только такая продукция конкурентна на мировом рынке. Потому что растет осознание вреда, который наносят здоровью человека и почв удобрения некоторых зарубежных производителей, содержащие высокие концентрации тяжелых металлов.

В Европе ряд стран уже давно ввели достаточно жесткие нормативы по содержанию токсичных элементов. Фото: ПАО «ФосАгро».

В Европе ряд стран уже давно ввели достаточно жесткие нормативы по содержанию токсичных элементов. Венгрия, Словакия, Финляндия и Швейцария приняли очень жесткие национальные лимиты по содержанию кадмия – на уровне 20 мг на килограмм. В целом Евросоюз в прошлом году ограничил содержание токсичных примесей в минеральных удобрениях. Установили лимит в 60 мг на килограмм и разрешили добровольную экомаркировку «зеленых» удобрений, содержания вредных веществ в которых не превышает 20 мг на килограмм.

- Удобрения ФосАгро с запасом соответствуют самым жестким критериям экологичности, - сказал Борис Левин.

Модератор дискуссии, кандидат сельскохозяйственных наук Снежана Меньшикова, поблагодарила «ФосАгро» за то, что компания серьезно подходит к вопросу ограничения содержания тяжелых металлов в удобрениях, к проведению научных разработок и исследований, призванных решить эту проблему ради благополучия будущих поколений.

На конференции также выступили торговые представители РФ, они рассказали о состоянии рынков минеральных удобрений в разных странах. Так, в Сербию Россия поставляет более половины импортируемых удобрений.

- Активно и уверенно на протяжении многих лет работают такие компании как «ФосАгро», которая имеет в стране крупное региональное представительство, а также «КуйбышевАзот», «ЕвроХим» и ряд других компаний, - сообщил торговый представитель РФ в Республике Сербия Андрей Хрипунов.

Экспортные поставки химической продукции России в целом растут с 2017 года. Фото: ПАО «ФосАгро».

Заместитель торгового представителя РФ в Бразилии Андрей Юрков рассказал, что объемы импорта фосфатов в Бразилии неуклонно растут и в 2019 году составили более 6 млн тонн, что на 10% больше, чем в 2018 году. В течении долгого времени на этом рынке успешно действует компания «ФосАгро».

Экспортные поставки химической продукции России в целом растут с 2017 года. В 2018 году они выросли на 4,9% и превысили заложенный в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» показатель на 13,5%. В 2019 году остались на уровне 2018 года, но также превысили заложенный показатель на 5,4%, сообщила начальник отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Дарья Шевякина.

СПРАВКА

Конференция «Международная деловая миссия производителей удобрений и продуктов агрохимии» проводится Российским экспортным центром. В этом году мероприятие проводится в формате онлайн. В нем принимают участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, РЭЦ, Торгово-промышленной палаты РФ, общественной организации «Деловая Россия» и Фонда «Сколково», торговые представители РФ в Чехии, Болгарии и Бразилии, а также топ-менеджеры инновационных российских компаний и старт-апов.

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