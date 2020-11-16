В Мурманской области с 2021 года изменятся правила отлова бездомных животных

Зоозащитники недовольны новыми изменениями. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бездомных животных в Мурманской области, впрочем, как и везде, вагон и маленькая тележка. Безответственные хозяева, наигравшись с питомцем, бросают того на произвол судьбы, и хвостатому ничего не остается, как с грустными глазами ходить по улицам в поисках укромного местечка и пропитания.

Периодически бродячих братьев наших меньших отлавливают, чтобы стерилизовать, вакцинировать и выпустить обратно. Но плодовитость четвероногих – не единственная проблема. Некоторые из них бывают крайне агрессивными и нападают на людей. Так, в прошлом году жители Полярного ходили в страхе, так как город атаковала стая крайне недружелюбных собак. В этом году собаки кусали также жителей Апатитов, Мурманска, Никеля, Кандалакши и других городов.

Чтобы подобных случаев было меньше, в правительстве Мурманской области решили внести изменения в правила отлова бездомных животных – псов будут проверять на наличие агрессии без повода и выпускать на волю, если опасения не подтвердятся. Соответствующее постановление уже подписал губернатор региона Андрей Чибис. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

- На третий день после поступления в приют животные без владельцев подлежат освидетельствованию на наличие (отсутствие) немотивированной агрессии, которое проводится комиссией. В комиссию обязательно должен входить кинолог и специалист в области ветеринарии, - говорится в официальном документе. – Осмотр проводится не ранее достижения животным 5-месячного возраста и до стерилизации. Вернуть собаку в прежнее место обитания нужно не позднее, чем через месяц после отлова. Кроме того, предусмотрена возможность передачи отловленных животных после проведения стерилизации новым владельцам до истечения послеоперационного периода.

Один из самых важных моментов в новом постановлении стало то, что уже повторно отловленных животных, которые проявляют агрессию, не будут выпускать обратно.

Мы узнали у зоозащитников, что они думают по поводу новых правил, и изменят ли они ситуацию с бродячими хвостатыми в лучшую сторону.

- Я думаю, что ситуация ухудшится: прозрачности в процедуре отлова и оценке агрессивности нет уже сейчас. Крайне тяжело добиться ответов по отловленным животным. В перспективе такие изменения могут дать полный безвозвратный отлов. И содержать собак тоже никто не будет в таких количествах - это нерентабельно для отловщиков. Условий для содержания такого количества голов у них тоже нет. Да и агрессивные животные по определению подлежат эвтаназии. Соответственно, это 100% ликвидация, - делится печальными мыслями с «КП» волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу друга» Виктория Клепикова.

Сотрудница Альянса защитников животных в Мурманске Инга Снежная придерживается того же мнения.

- Вряд ли отловщики будут держать за свой счет тех собак, которые были повторно отловлены. Думаю, это развяжет им руки выпускать собак не в прежнее место обитания, следовательно, отследить судьбы животных будет еще труднее, чем теперь. Сейчас много жалоб, что собак выпускают не там, где отловили. Теперь, с новыми поправками, отловщикам станет легче уйти от ответственности, - рассказывает Инга Снежная.

Эффективность и целесообразность таких изменений в правилах отлова животных покажет время. Страдать от зубов бродячих собак не хочет никто, но и четвероногим друзьям без помощи людей никак не обойтись.

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