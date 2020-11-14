Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 ноября 2020 года: Дезинфекцию подъездов оплатит областной бюджет

Дезинфекцию подъездов оплатит областной бюджет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 22821 заболевший COVID-19, 18634 человека выздоровели и 367 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12010 человек, 103 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 20467 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 252 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+37, всего 2327), Апатитах (+17, всего 708), Мончегорске (+20, всего 13027), Кольском районе (+2, всего 784), Кировске (+8, всего 392), Оленегорске (+22, всего 834), Печенгском районе (+4, всего 819).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 12010 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Североморск - 2327 случаев

Мончегорск – 1327 случаев

Печенгский район - 819 случаев

Оленегорск – 834 случая

Кольский район - 784 случая

Апатиты – 708 случаев

Кандалакшский район – 603 случая

Ковдорский район - 416 случаев

Кировск – 392 случая

Ловозерский район - 133 случая

Терский район – 45 случаев

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 12010

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 45

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 603

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 708 и 392 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 784 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Дезинфекцию подъездов оплатит областной бюджет Заключительная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах муниципалитетов теперь может быть организована по договору со специализированной организацией. На эти цели муниципалитеты смогут направить средства областной субсидии. Ранее эти средства можно было потратить только на дезсредства, которые передавались управляющим компаниям. Самостоятельно провести такие работы надлежащим образом управляющие компании возможности не имеют. Подписанное главой региона постановление конкретизирует обязанности муниципалитетов по проведению такой работы путем заключения договора со специализированной организацией. Соответствующие изменения будут внесены в правила предоставления субсидии. "Это сделано для того, чтобы повысить качество финишной обработки и усилить меры по нераспространению инфекции", - отметили в государственной жилищной инспекции Мурманской области. Речь идет о дезинфекции помещений в течение суток после сообщения от регионального управления Роспотребнадзора о заболевших COVID-19 жильцов. Регулярная еженедельная уборка подъездов осуществляется в обычном режиме.

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