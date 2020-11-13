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Безопасность и эффективность: Интеллектуальные разработки для развития промышленности

Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») продолжает развивать цифровые технологии
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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На открытии Центра управления регионом свои достижения представил Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Фото: «ФосАгро», правительство региона

На открытии Центра управления регионом свои достижения представил Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Фото: «ФосАгро», правительство региона

Информационный узел 10 ноября завязался в Центре управления регионом (ЦУР), который торжественно открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис и федеральные гости – заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Открытие ЦУРа сопровождалось презентацией информационных стендов крупных компаний Мурманской области, в том числе свои достижения представил Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), в котором активно внедряются передовые технологии на производстве.

Внимание к персоналу и его обучению всегда было одним из приоритетных направлений работы компании «ФосАгро». Фото: «ФосАгро», правительство региона

Внимание к персоналу и его обучению всегда было одним из приоритетных направлений работы компании «ФосАгро». Фото: «ФосАгро», правительство региона

- Мы, как компания, которая обеспечивает продовольственную безопасность, понимаем, что в текущих жестких условиях развитие невозможно без применения цифровизации. Один из главных наших приоритетов – повышение безопасности на объектах, исключение возможных ошибок, - рассказывает Денис Сартасов, начальник цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Кировского филиала АО «Апатит». – Особое внимание мы уделяем подземным рудникам. Внедряемые системы направлены на их цифровизацию. В частности, реализовано дистанционное управление буровыми машинами: оператор, находясь на поверхности, управляет техникой в подземке. Преимуществ у такого метода много, но главные – безопасность сотрудников и повышение выхода массы, так как бурение происходит в точных локациях, что достигается через использование цифровых паспортов бурения у машин.

На всех этапах производства в Кировском филиале АО «Апатит» внедрены самые передовые технологии. Фото: «ФосАгро», правительство региона

На всех этапах производства в Кировском филиале АО «Апатит» внедрены самые передовые технологии. Фото: «ФосАгро», правительство региона

Проект стартовал в 2018 году, тогда мы в тестовом режиме попробовали три машины, они хорошо себя зарекомендовали, поэтому сейчас у нас работает уже десять машин, и еще четыре мы введем в этом месяце. Это рекордное количество машин, работающих таким образом в России.

Еще один важный проект реализуется на Кировском руднике - единый диспетчерский пункт, когда буровыми машинами будут управлять с поверхности не только на этом руднике, но и на Расвумчоррском.

Еще одно ноу-хау на промплощадках Кировского филиала АО «Апатит» было реализовано в соответствии с требованием Ростехнадзора - это система контроля за позиционированием персонала. Операторы в любое время суток видят, где под землей находятся сотрудники, как составить для них кратчайший путь выхода на поверхность в случае необходимости.

Единый диспетчерский пункт позволяет управлять буровыми машинами с поверхности. Фото: «ФосАгро», правительство региона

Единый диспетчерский пункт позволяет управлять буровыми машинами с поверхности. Фото: «ФосАгро», правительство региона

- У этой системы есть вспомогательное назначение – она обеспечивает оперативную связь межу работниками без выхода на поверхность, а также оперативно передаются данные по диспетчеризации горной техники. Еще один важный процесс – это автоматическое лазерное сканирование горных выработок, для которой компания закупила несколько высокоточных лазерных сканеров, которые самостоятельно передают на сервера горногеологической информационной системы. И специалисты могут планировать, как обрабатывать горное рудное тело, как строить выработку. Системы пробоотбора и управления качеством позволяют в автоматизированном режиме организовать цикл пробоотбора, пробоподготовки и анализа. При этом повышается точность и оперативность данных о содержании полезного компонента на различных этапах переработки и обогащения руды, - уточняет Денис Сартасов.

Также на открытии ЦУРа представили аналитические системы и Big Data. Фото: «ФосАгро», правительство региона

Также на открытии ЦУРа представили аналитические системы и Big Data. Фото: «ФосАгро», правительство региона

Внимание к персоналу и его обучению всегда было одним из приоритетных направлений работы компании «ФосАгро». И новые технологии пришли на помощь, чтобы образовательный процесс стал эффективнее. Для повышения квалификации операторов буровых установок и машинистов ПДМ используются тренажеры, а горная техника не отвлекается от производства. Эффективность обучения растет за счет сбора параметров ведения работ.

Также на открытии ЦУРа представили аналитические системы и Big Data. Они позволяют проводить анализ данных в различных разрезах и обогащать транзакционные данные разных функциональных областей дополнительными параметрами.

- Тщательное наблюдение за техникой, ее техническое обслуживание и ремонт – это важнейшая работа, которая при этом достаточно затратна. Но система аналитики и контроля позволяет грамотно оптимизировать расходы: она предсказывает, когда техника выйдет из строя, какие есть проблемы, что позволяет оперативно проводить ремонт, - продолжает Денис Сартасов.

В планах у компании - продолжать работать с использованием только лучших цифровых практик. Фото: «ФосАгро», правительство региона

В планах у компании - продолжать работать с использованием только лучших цифровых практик. Фото: «ФосАгро», правительство региона

На всех этапах производства в Кировском филиале АО «Апатит» внедрены самые передовые технологии, и в планах у компании - продолжать работать с использованием только лучших цифровых практик.

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