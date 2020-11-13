Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 ноября 2020 года: оперштаб ответил на самые популярные вопросы северян

Оперштаб - о ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 13 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 22569 заболевших COVID-19, 18225 человек выздоровели и 361 умер.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 11907 человек, 106 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 20215 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 251 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+35, всего 2290), Апатитах (+15, всего 691), Мончегорске (+26, всего 1307), Кольском районе (+8, всего 782), Кировске (+1, всего 384), Ловозерском районе (+14, всего 133), Оленегорске (+41, всего 812), Печенгском районе (+5, всего 815).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 11907 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Североморск - 2290 случаев

Мончегорск – 1307 случаев

Печенгский район - 815 случаев

Оленегорск – 812 случаев

Кольский район - 782 случая

Апатиты – 691 случай

Кандалакшский район – 564 случая

Ковдорский район - 416 случаев

Кировск – 384 случая

Ловозерский район - 133 случая

Терский район – 45 случаев

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 11907

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 45

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 564

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 691 и 384 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 782 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Спрашивали - отвечаем

Оперштаб отвечает на популярные вопросы северян о новых ограничительных мерах в регионе

Перейдут ли дети на дистанционное обучение после возвращения с каникул? С 16 ноября для школьников возобновляются уроки в привычном формате. Закроют ли детские сады? На данный момент закрытие детских садов не планируется. Можно ли не закрывать ТЦ, кафе, если эпидситуация ухудшится? На данный момент торговые центры и кафе работают с ограничениями, которые соответствуют эпидемиологической обстановке в регионе. Если она ухудшится, то правительство региона примет решение на основе предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области. Как будут работать учреждения здравоохранения? Учреждения здравоохранения Мурманской области работают в обычном режиме, за исключением диспансеризации и плановых профосмотров. Со 2 ноября в Мурманской области работа по этим направлениям приостановлена, чтобы высвободить время врачей для работы с "ковидными" пациентами. По этой же причине пока не работают дневные стационары. По решению регионального минздрава могут вводиться ограничения по плановой госпитализации, это решается в индивидуальном порядке по каждому медицинскому учреждению.

Почему в маршрутках пассажиры без масок? Можно ли как-то повлиять на ситуацию? Пассажиры в общественном транспорте без масок - нарушители, которые подвергают риску заражения CoVID-19 и себя, и окружающих. Министерство транспорта Мурманской области совместно с полицией ежедневно проводит рейды по выявлению водителей и граждан, находящихся в общественном транспорте без СИЗ. Их штрафуют. Напоминаем, что пассажиру без маски перевозчик обязан отказать в проезде.

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