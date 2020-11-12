Андрей Турчак: «В Мурманске реализованы практики, которые мы можем транслировать на другие регионы»

Состоялось выездное заседание Совета Федерации по вопросам цифровизации регионов Арктической зоны Фото: Правительство Мурманской области.

В открывшемся 10 ноября в Мурманске Центре управления регионом состоялось выездное заседание Совета Федерации по вопросам цифровизации регионов Арктической зоны. Планы у правительства России в этом направлении большие.

- Это важное заседание совета проходит в правильном месте и вовремя, - пояснил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Также он отметил, что жители российской Арктической зоны должны получить качественную и недорогую услугу по подключению к интернету.

- Звучит все просто, но чтобы это сделать, нужно решить многие технологические задачи, в том числе прорывные. Есть мнение экспертов, что к 2050 году половина всех вычислительных мощностей будет находиться в Арктике, поэтому у России есть шанс занять важную нишу. Мы глобально подошли к тому, чтобы здесь создать вычислительные мощности и обеспечить их инфраструктурой, - сообщил Дмитрий Чернышенко.

- Есть мнение экспертов, что к 2050 году половина всех вычислительны мощностей будет находиться в Арктике, поэтому у России есть шанс занять важную нишу. - отметил Дмитрий Чернышенко. Фото: Правительство Мурманской области.

Чтобы развивались бизнес и туризм

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что для решения накопившихся в Арктике проблем нужна серьезная инвестиционная опора. Поэтому большое внимание было уделено созданию и развитию портала для инвесторов Арктической зоны.

- На нем много проектов запускается и планируется к старту. Например, сейчас доступ к полезным ископаемым, необходимым для работы, относится к региональным полномочиям. И мы наблюдаем непрозрачную схему: от подачи заявки до выхода на разработку проходит в среднем два года, лучший показатель, которого мы добились – год. Поэтому уже приступили к созданию цифрового сервиса, чтобы все процедуры перешли в электронный вид и сократились до 2-3 месяцев, - рассказал о планах Александр Крутиков.

Еще одно важное решение для Арктики – сервис для выдачи морских участков аквакультуры и рыболовных участков в электронном виде. Сейчас процесс носит разрешительный порядок, через который бизнес годами не может прорваться. Председатель правительства Михаил Мишустин уже сделал соответствующее поручение по итогам рабочей поездки в Мурманскую область, чтобы в следующем году информация по всем водным объектам прибрежной линии и внутренним была оцифрована и выложена в открытый доступ.

Заседание проходило в открывшемся 10 ноября в Мурманске Центре управления регионом. Фото: Правительство Мурманской области.

Дешевые продукты и доступные услуги

Большой толчок для развития сервисов дала пандемия коронавируса, которая показала, как важно иметь из дома доступ к тому, что мы привыкли делать офлайн, например, к учебе или госуслугам. Как отметил Александр Крутиков, в ближайшие году даже в небольших и отдаленных населенных пунктах должен заработать сервис «Умный город». Он в совокупности с другими ресурсами поможет решить важные задачи.

- Северный завоз приводит к удорожанию продуктов от 1,5 до 10 раз, больше всего растут в цене свежие овощи и фрукты. Все потому, что логистические цепочки собраны непрозрачно, в них много посредников. Государственная поддержка размывается на уровне регионов, она незаметна. Умные системы помогут этого избежать, - отметил Александр Крутиков. – Также к концу 2021 года мы оптимизируем все усилия Минцифры, чтобы определенный набор госуслуг был доступен онлайн для всех жителей девяти российских регионов.

Все участники совещания сошлись в одном – у Арктики огромный потенциал. Причем Россия может играть на этой сцене первую роль. Например, сейчас идет работа над созданием трансарктической подводной оптоволоконной сети с выходами в крупнейшие порты и населенные пункты. В разработке 12 выходов, что позволит подключиться к мощному каналу, который будет связывать страны от Японии до Швеции.

- Важно, что почти трансарктический кабель будет проходить по нашей территории, - отметил Дмитрий Чернышенко. – Также фокус - на создании на базе отечественного оборудования спутниковой группировки, которая будут обеспечивать устойчивую связь для всех пользователей Севморпути. Также мы сможем проводить зондирование Земли, что важно в том числе для решения экологических проблем.

Учитывая важную роль Мурманска в Арктике, многие практики хотят реализовать именно у нас. Фото: Правительство Мурманской области.

Мурманск впереди

По итогам выездного совещания все предложения были собраны в едином документе, который представят на рассмотрение в профильные ведомства.

- В Мурманске реализованы практики, которые мы можем транслировать на другие регионы. Тема цифровизации Арктики – магистральная, она может дать толчок социально-экономическому развитию регионов Арктической зоны, в частности Мурманской области. Все это напрямую влияет на повышение качества жизни, а наша задача - чтобы жители, в том числе молодежь, оставались здесь учиться.. Целый ряд решений, который мы обсудили, будет отражен в протоколе Совета. Для нас важно, чтобы это не осталось на бумаге, чтобы заработали краткосрочные и среднесрочные проекты. Мы акцентировались на теме устранения цифрового неравенства. Нам удалось вместе с правительством РФ внести поправки в бюджет на 2021 год и плановые 2022-й и 2023-й и восстановить финансирование в полном объеме данной программы, изначально оно было сокращено вдвое. В следующем году мы закроем второй этап программы для населенных пунктов численностью от 2500 до 500 тысяч жителей, с 2022 года будет третий этап для населенных пунктов от 100 до 250 тысяч человек, - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Учитывая важную роль Мурманска в Арктике, многие практики хотят реализовать именно у нас.

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