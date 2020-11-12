Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 ноября 2020 года: в регион поступят новые партии бесплатных лекарств

Лекарства выдают бесплатно пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 22318 заболевших COVID-19, 17863 человека выздоровели и 355 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 11801 человек, 97 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся (три новых случая за сутки).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 19964 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 245 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+33, всего 2255), Апатитах (+21, всего 676), Мончегорске (+7, всего 1281), Кольском районе (+9, всего 774), Кировске (+21, всего 383) и Кандалакшском районе (+41, всего 564).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 11801 случай

Белокаменка - 2354 случая

Североморск - 2255 случаев

Мончегорск – 1281 случай

Печенгский район - 810 случаев

Кольский район - 774 случая

Оленегорск – 771 случай

Апатиты – 676 случаев

Кандалакшский район – 564 случая

Ковдорский район - 416 случаев

Кировск – 383 случая

Ловозерский район - 119 случаев

Терский район – 45 случаев

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 11801

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 45

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 564

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 676 и 383 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 774 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Пополнение запасов

За счет средств областного и федерального бюджетов на этой неделе будут закуплены новые партии противовирусных препаратов, которые поступят в амбулаторное звено.

- Мурманская область активно взаимодействует с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для того, чтобы вовремя пополнять запасы лекарственных препаратов в регионе. Их выдают бесплатно пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому, - уточнили в региональном минздраве.

Очередная закупка лекарственных средств рассчитана на обеспечение городов области. Запасы пополнят в ближайшую неделю.

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