Вспоминай иногда, как ты был студентом

Мы попросили известных в Мурманской области людей на минутку погрузиться в ностальгию и вспомнить свою учебу в вузе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О студенческих годах многие из нас вспоминают с теплом. Кто-то был не самым примерным учащимся и прогуливал пары, кто-то прилежно конспектировал и взахлеб слушал лекции, а кого-то увлекала интересная институтская жизнь вне стен лекционных залов. Мы попросили известных в Мурманской области людей на минутку погрузиться в ностальгию и вспомнить свою учебу в вузе.

Ольга КУЗНЕЦОВА, заместитель губернатора Мурманской области:

- В 2005 году я окончила факультет мировой экономики Мурманского государственного технического университета. Ни разу не пожалела, что выбрала именно МГТУ. Сейчас, когда занимаюсь проектом по перезагрузке университета и подготовке кадров для нашей экономики, вспоминаю свои студенческие годы с благодарностью.

Ольга КУЗНЕЦОВА. Фото: Правительство Мурманской области

Владислав САНДУРСКИЙ, вице-губернатор Мурманской области:

- Моему поступлению в Уфимский государственный нефтяной технический университет посодействовал мой дед Богуслав Флорионович. И в первое время хуже меня по начертательной геометрии учился только Луис из Эквадора, который не говорил по-русски. Мне стало неудобно, что выгонят и деда подведу. В итоге я так напрягся, что и первую, и вторую сессии сдал на одни пятерки.

Владислав САНДУРСКИЙ. Фото: Личный архив

Евгений ГОМАН, экс-министр культуры Мурманской области, режиссер «Арктического театра»:

- Я окончил педагогический институт, который сейчас стал Мурманским арктическим государственным университетом. Моей специализацией была филология, а квалификацией - учитель английского и французского языков. Самым интересным было учиться вместе со сверстниками, а также изучать иностранные языки. Образование мне пригодилось, хотя я по специальности отработал всего три года. Педагогикой я все равно продолжаю заниматься на постоянной основе, так как сейчас работаю театральным режиссером, где нужно взаимодействовать с живыми людьми, наставлять их.

Евгений ГОМАН. Фото: Личный архив

Ольга ЕВТЮКОВА, директор Мурманского областного художественного музея:

- Еще в 8-м классе, благодаря своим учителям, я поняла, кем хочу работать и где буду получать образование. Училась в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Санкт-Петербурге, на факультете истории искусств, где выучилась на искусствоведа. Поступила я туда только со второго раза, так как был очень серьезный конкурс. Все дисциплины были замечательные, совсем не пожалела, что пошла туда учиться. И вот всю свою жизнь работаю по специальности, которую получила в вузе.

Ольга ЕВТЮКОВА. Фото: Личный архив

Сергей НОСАРЕВ, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области:

- Сначала я выучился на юриста в техникуме, а потом поступил в Северо-Западный институт - филиал Московского гуманитарно-экономического университета. Высшее образование было необходимо для госслужбы. Самое интересное в вузе было то, что я на тот момент уже работал и приходилось совмещать. Безусловно, высшее образование помогло, ведь это базис. Юристов учат, где искать информацию, а когда ты приходишь на конкретное место, то с этой основой погружаешься в тонкости. Я 18 лет отработал в минюсте Мурманской области.

Сергей КОРОБКОВ, генеральный директор АО «Электротранспорт»:

- Свое первоначальное образование получил в Мурманском высшем инженерном морском училище, где готовили специалистов широкого профиля. Учился на инженера-электромеханика. И как раз после этого начал работать в энергохозяйстве. Самым неинтересным во время учебы был сопромат (наука о прочности и надежности деталей машин и конструкций), а все остальные предметы мне нравились.

Сергей КОРОБКОВ. Фото: Личный архив

Дмитрий КОРЖОВ, писатель, журналист, поэт:

- Сначала я учился в Мурманском педагогическом институте, который сейчас именуется МАГУ, а второе высшее образование получил в Москве, в Литературном институте имени Горького. В нашем областном центре получил профессию учителя истории, а в столице - литературного работника. В Мурманске были замечательные преподаватели. В Москве были тоже потрясающие преподаватели, ведь там работают классики. Так, славянские языки у нас вел известный российский лингвист Александр Горшков, а историю - профессор Александр Орлов, автор многочисленных учебников. Отдельно хочу отметить, что благодаря институту мы могли получать контрамарки и бесплатно, как студенты, ходить в лучшие московские театры.

Учиться было в обоих вузах невероятно интересно. Больше всего мне нравилось посещать лекции в педагогическом институте по новой и новейшей истории Азии и Африки. Пропускать этот предмет, который вел Юрий Трошин, считалось в наше время зазорным, потому что такого замечательного лектора еще нужно поискать. Что интересно, никогда впоследствии при приеме на работу у меня не спрашивали диплом о высшем образовании. Однако я вспоминаю студенческие годы с огромной благодарностью, потому что весь этот приобретенный опыт и знания были очень ценными и полезными.

Дмитрий КОРЖОВ. Фото: Личный архив

Михаил ШИЛОВ, уполномоченный по правам человека в Мурманской области:

- Сначала, в 1988 году, я окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. До 2009 года я служил на различных офицерских должностях на Северном флоте и дошел до капитана первого ранга. Поэтому военное образование мне пригодилось, разумеется. Также в 1996 году я окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «социальная работа и психология». Больше всего нравилось изучать те предметы, которые позволили мне стать практикующим психологом. Например, интересны были медицинская психология, психология межличностных отношений, психология педагогической деятельности. Также я получил возможность проводить социально-психологические тренинги, что помогло во время службы в Вооруженных силах и помогает сейчас в моей профессиональной деятельности.

Михаил ШИЛОВ. Фото: Правительство Мурманской области

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