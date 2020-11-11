Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 ноября 2020 года: как вызвать врача в Мурманске

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 11 ноября 2020 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 11 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 22073 заболевших COVID-19, 17550 человек выздоровели и 349 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 11704 человека, 96 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2351 заразившийся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 19722 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 239 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+35, всего 2222), Оленегорске (+20, всего 771), Апатитах (+16, всего 655), Мончегорске (+24, всего 1274), Ковдорском районе (+11, всего 416), Кольском районе (+2, всего 765), Кировске (+8, всего 362), Ловозерском районе (+1, всего 119) и Кандалакшском районе (+21, всего 523).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 11704 случаев

Белокаменка - 2351 случай

Североморск - 2222 случая

Мончегорск – 1274 случаев

Печенгский район - 797 случаев

Кольский район - 765 случая

Оленегорск – 771 случай

Апатиты – 655 случаев

Кандалакшский район – 523 случая

Ковдорский район - 416 случаев

Кировск – 362 случая

Ловозерский район - 119 случаев

Терский район – 45 случаев

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 11704

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 45

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 523

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 655 и 362 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 765 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Дополнительные мощности

Дополнительное лабораторное оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) планируется закупить для действующих лабораторий Мончегорской центральной районной больницы и Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи. - С помощью дополнительного оборудования мы сможем нарастить объемы и увеличить охват тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции, - уточнили в региональном минздраве. Накануне Правительство России выделило регионам средства из резервного фонда на закупку лабораторного оборудования. Мурманская область получит 5 715 000 рублей.

Как вызвать врача на дом в Мурманске

Мурманские городские поликлиники принимают вызовы врача на дом разными способами: горячие линии, электронная почта, форма на сайте, сообщения в WhatsApp. Когда один сервис перегружен, можно использовать альтернативный: Мурманская городская поликлиника №1: Телефон: 8 (8152) 43 90 00 E-mail: vopros@mgp1.ru WhatsApp: 8 (921) 046-94-73 Мурманская городская поликлиника №2: Телефон: 8 (8152) 56 78 20 Форма на сайте Мурманская городская детская поликлиника №1: Телефон: 8 (8152) 56 77 88 Форма на сайте (до 11:00) Мурманская городская детская поликлиника № 4: Телефон: 8 (8152) 20 72 70 Форма на сайте (до 11:30) Мурманская городская детская поликлиника №5: Телефон: 8 (8152) 20 01 12 E-mail: detpol_5@mail.com

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