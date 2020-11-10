Школьники со знаниями студентов

Учащиеся транспортно-логистического класса в гимназии №8 слушают профильные лекции и встречаются с работниками Мурманского морского торгового порта. Фото: ММТП

Герои этой статьи получают диплом о высшем образовании не ради галочки, а на конкретные специальности пошли не потому, что было легко или родители настояли. Они еще со школьной скамьи поняли, кем хотят работать. Знакомьтесь: выпускники профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска, который в 2017 году был открыт по инициативе Мурманского морского торгового порта.

Интересно в учебе – просто при поступлении

Выпускник профильного класса 2020 года и студент-целевик первого курса «логистики» в МАГУ Артем Аскеров, как и многие его одноклассники, еще в гимназии понял, что хочет прожить в Заполярье всю жизнь.

- О своей учебе в транспортно-логистическом классе никогда не жалел. Это было интересно, причем не только сам образовательный процесс, но и разные мероприятия, которые организовывал порт, в том числе спортивные. Мне повезло, что сейчас я прохожу обучение, имея договор на целевое обучение, и обязательно вернусь в порт на работу. И сейчас в вузе я понимаю, что полученные знания дают мне преимущество во время учебы, - рассказывает Артем Аскеров.

Артем Аскеров.

Его сокурсница Ксения Холмова поступала в профильный класс целенаправленно. От ребят постарше, которые уже учились там, она знала, как это интересно, и не могла пройти мимо.

Ксения Холмова.

- Нам преподавали менеджмент, маркетинг, транспортную логистику, специальный язык терминов. Я думала, что выберу химико-биологическое направление, но потом заинтересовалась логистикой и поступала уже по этому профилю в МАГУ. Мне интересно управление цехами поставок в порту, как организовать транспортный поток, составить наиболее выгодный маршрут с наименьшими затратами по времени и средствам. Благодаря тому, что мы с 9-го по 11 класс постоянно бывали на предприятии, общались с директорами разных отделов, мы пришли на учебу более подготовленными, чем остальные. Например, мы решали транспортные задачи, которые проходят на 2-3 курсах, и это помогает мне на математике сейчас. Я закончу обучение в 2024 году и уверена, что знаний, которые мне сейчас дают, хватит для работы, - не сомневается Ксения.

Михаил Карпов тоже мог бы учиться с Ксенией и Артемом, но судьба пока распорядилась иначе. Хотя у молодого человека все впереди. О профильном классе он узнал, когда учился в 9-м. Решил поступить в него, как говорит сам, ради детского интереса. А потом Михаил так загорелся мечтой работать в порту, что никакие трудности не могут остановить его на пути к цели.

- Отучился полгода и понял, что хочу связать жизнь с логистикой. В 11-м классе начал выбирать вуз и решил, что буду поступать в МАГУ на «логистику и управление предприятием», тем более что порт организовывает целевое обучение. Вместе со мной поступали сильные ребята, к сожалению, мне не хватило баллов, поэтому я выбрал другую специальность, но твердо намерен перепоступить. А после выпуска хочу пойти работать в Мурманский торговый порт. Еще во время обучения в гимназии мы часто ходили туда на экскурсии, я был впечатлен тем, как работники с полуслова понимают друг друга, как все систематизировано. Я тогда понял, что хочу стать частью этого сплоченного коллектива, - рассказывает Михаил Карпов.

Михаил Карпов.

Как зажигаются звезды

Иван Плаунов сейчас учится на втором курсе по специальности «химия» в МГТУ. Успешно совмещает учебу и волонтерство. Уже на 1-м курсе Иван был избран председателем студенческого совета МГТУ. Кстати, он единственный в области студент, который получил грант президента РФ на обучение по направлению «наука». В будущем он станет инженером-химиком, который будет брать пробы воды, почвы и т. д, чтобы оценить воздействие человека на окружающую среду. В профильный класс он шел целенаправленно, интересовался его химико-биологическим профилем. Еще в 9-м классе он прошел курс лекций по специальным терминам транспортной логистики, который вели на английском языке. Такие сложности только заинтересовали молодого человека.

Иван Плаунов.

- В профильном классе узнаешь куда больше, чем в обычном, ведь после уроков, которые есть в других школах, снова садишься за парту и проходишь новые дисциплины. Это интересно и перспективно. Когда встал вопрос, куда поступать, твердо решил, что останусь в любимом городе и буду строить карьеру здесь, и не жалею о своем решении. Я общался со студентами, которые учатся на такой же специальности, но в других городах, и понимаю, что на наших преподавателей молиться надо – они задают высокий уровень, у нас обучение качественней, - вспоминает Иван. – Также я сейчас стал председателем студсовета МГТУ, и мне очень пригодились знания, полученные в гимназии на маркетинге и менеджменте.

Учебу в профильном классе молодой человек считает большим преимуществом. Ведь на уроки к гимназистам часто приходят работники Мурманского торгового порта, в том числе и руководство. Из первых уст ребята могут узнать, как работает предприятие, как здесь можно построить карьеру. Иван увидел работу химической лаборатории и для себя отметил, что ему надо изучить, чтобы стать специалистом.

- Это колоссальное саморазвитие и огромный катализатор. Мы уже знаем специфику работы, и если придем сюда работать, нам будет легче, - говорит Иван и честно отвечает на вопрос, где хочет работать: - Если получится устроиться в порт, будет отлично. Мне нравится его отношение к экологии, новые программы.

Школьникам он советует присмотреться к профильным классам как к отличной возможности получить университетские знания и уже примерить на себя конкретные профессии. Такой опыт точно лишним не будет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мария Пономарева, начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП»:

Мария Пономарева, начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП». Фото: ММТП

- В 2017 году в гимназии № 8 г. Мурманска по инициативе АО «ММТП» был открыт первый в России транспортно-логистический класс. Занятия проводят как преподаватели гимназии и Мурманского арктического государственного университета, так и профильные специалисты и руководители ММТП и СУЭК. Ребята из класса вовлечены в жизнь порта. Они знакомятся с его деятельностью, историей, социальными программами. Проходят обучение на тренажерах, регулярно участвуют в волонтерских акциях, спортивных мероприятиях. Мы помогаем им проявить себя в различных научных программах – таких, как, например, проект Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова «Наука 0+».Отмечу, что программа подготовки в транспортно-логистическом классе все время совершенствуется. Мы добавляем новые модули подготовки, которые помогают ребятам в сдаче ЕГЭ и в будущем обучении в вузах.

Отмечу, что в 2020 году наш порт получил квоту на одно целевое место в Мурманском арктическом государственном университете по направлению «логистика». Параллельно было заключено шесть договоров на целевое обучение с ребятами, которые хотели бы продолжить там свое профильное обучение. Для них проводится отдельный конкурс. При этом они могут участвовать также и в общем конкурсе. Сама программа обучения в МАГУ по направлению «логистика» написана с учетом пожеланий портовиков. Мы постоянно следим за успехами ребят, приглашаем их на практику, а в будущем – на работу.

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