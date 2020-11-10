Трамплин для карьеры

Работу каждого предприятия невозможно узнать только через теорию, нужна практика. Фото: Кольская ГМК

Часто не так сложно получить диплом о среднем профессиональном или высшем образовании, как после найти работу. Но если во время учебы хорошо себя проявлять и не лениться на практике, то можно обратить на себя внимание работодателя и выиграть счастливый билет в виде приглашения на вакантное место. Компании внимательно присматриваются к студентам средних профессионально-технических учебных заведений, приходящим на практику, и примечают самых трудолюбивых и талантливых. Как учеба становится первой ступенькой в успешной карьере – в нашем материале.

От техники к практике

В последнее время у молодежи меняется мнение, что в колледже или техникуме нельзя получить достойное образование.

- За последние три года вырос престиж профессионального образования, например, у нас наблюдается конкурс по всем группам. Родители и дети стали понимать, что образование в техникуме не тупиковое, оно практико-ориентированное, уделяется больше внимания изучению профессии, - рассказывает директор Печенгского политехнического техникума Елена Будахина. – Можно смело говорить о том, что 90% учащихся колледжей останутся работать в регионе, потому что профессиональное обучение имеет прикладной характер, ребята хотят получить профессию и сразу пойти работать.

Многие технические ссузы региона сотрудничают с градообразующими предприятиями, например, с Кольской ГМК, ведь работодатели заинтересованы в квалифицированных кадрах, а учебные заведения – в развитии.

- У нас есть общая заинтересованность, чтобы студенты после выпуска были трудоустроены и не уезжали из города и области. Поэтому наше сотрудничество с КГМК в этом направлении продолжается. Ярким тому примером служит открытие двух современных лабораторий гидро- и пирометаллургии, - рассказала директор Мончегорского политехнического колледжа Лариса Рыжко.

Взаимовыгодное сотрудничество – это еще и переоснащение материально-технической базы ссузов, и обучение студентов навыкам работы на производстве. Например, в 2015 году в Мончегорском политехническом колледже открыли инновационную лабораторию научно-технического творчества «ФабЛаб Мончегорск» - это лаборатория больших возможностей. А в прошлом году были приобретены две современные лаборатории (гидрометаллургическая и пирометаллургическая), позволяющие демонстрировать современные металлургические процессы, применяемые на производствах Кольской горно-металлургической компании.

Студентов во время практических занятий сопровождают специалисты компании. Фото: Кольская ГМК

У студентов есть все возможности, чтобы получить знания, которые помогут уверенно шагать по карьерной лестнице. Главный инженер Центра энергообеспечения Кольской ГМК Андрей Уваров в местный политехнический колледж пришел после восьми классов школы. Шутит, что гайки были ближе, чем провода.

- Я родился в Мончегорске, родители работали на комбинате. Поэтому и особо не раздумывал, на кого пойти учиться и куда потом трудоустроиться. Интересно было проходить практику в Кольской ГМК, например, в плавильном цехе. Когда уже устроился работать, многие вещи давались легко, ведь этому научили. Студентам пожелаю не просто получать оценки, а именно разбираться в материале, понимать его, - говорит Андрей Николаевич.

Учиться с целью

Предприятия Мурманской области формируют запрос на подготовку технических кадров как с высшим образованием, так и со средним специальным. Ориентируясь на него, ссузы открывают программы обучения по востребованным профессиям. В частности, при содействии Кольской ГМК в Мончегорском политехническом колледже в 2016 году в рамках пилотного проекта была сформирована группа «Металлургия цветных металлов» с квалификацией «специалист по металлургии цветных металлов». Обучение идет как в очной, так и в заочной форме, чтобы пройти его могли и работники КГМК.

- Я поступил в Мончегорский политехнический колледж на специальность «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация «техник», в 1999 году. На тот момент я уже работал в Кольской ГМК слесарем в железнодорожном цехе, но потребовались новые знания. Один из принципов компании – постоянное обучение сотрудников. Самым интересным во время учебы было общение с педагогами, которые были очень опытными, знали тонкости дела и готовы были поделиться ими, - рассказывает заместитель директора рудника «Северный» Александр Мельников.

Колледжи Мурманской области ориентированы на то, чтобы учащиеся быстро нашли работу после выпуска. Фото: Кольская ГМК

С каждым годом в сфере среднего профессионального образования появляются важные новшества, которые продиктованы в том числе объективными факторами. Как уточнила Елена Будахина, в связи с появлением новой Концепции развития Печенгского района, разработанной в связи с закрытием плавильного производства в Никеле, в местном техникуме планируют начать обучение по специальностям, связанным с туризмом.

ЕСТЬ ИДЕЯ

С прицелом на будущее

На достигнутом останавливаться не собираются, ведь компания развивается и образование тоже должно шагать в ногу со временем. В этом году «Норникель» и правительство Мурманской области заключили двухстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Одно из приоритетных направлений - разработка и реализация совместных профориентационных проектов на базе учебных заведений региона.

Так, Мурманский арктический государственный университет по запросу «Норникеля» откроет три новые специальности - «химия», «металлургия» и «автоматизация производства». Обучение будет проводиться на базе Мончегорского политехнического колледжа. Набор студентов планируется начать с 2021 года.

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