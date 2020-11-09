В Мурманской области в борьбе с «наливайками» могут закрыться магазины шаговой доступности

В Мурманской области закрыли 9 наливаек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за почти полного ухода с рынка сети «Евророс» северяне заново оценили небольшие магазинчики, ведь они с закрытием гипермаркетов получили второе дыхание. Правда, некоторым еще придется побороться за свое существование...

С 1 октября в Мурманской области стал действовать закон о "наливайках". Напомним: еще в прошлом году губернатор Андрей Чибис выступил с инициативой запретить работать торговым точкам, где пиво можно купить на розлив. В этом году Мурманская областная Дума приняла соответствующий законопроект.

Теперь торговать разливным пивом не могут точки общепита, чья площадь составляет менее 30, 40 или 50 квадратных метров (показатель зависит от численности населения: менее 10, 20 тысяч человек или свыше 20 тысяч). Также табу на продажу алкоголя наложили на магазины, которые находятся в многоквартирных домах со стороны подъездов или на расстоянии менее 50 метров от детских и спортивных площадок, а пиво нельзя продавать в магазинах, общая площадь которых составляет менее 65 квадратных метров.

Как сообщил вице-губернатор Дмитрий Филиппов, у северян закон о «наливайках» нашел большой отклик. Только за первый месяц его действия в министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства поступило в 3,6 раза больше жалоб на такие заведения, чем обычно. Девять точек уже закрыты, в отношении 12-ти ведутся профилактические административные мероприятия, а еще по пяти заведениям в Кандалакшском районе прорабатываются совместные рейды с сотрудниками администрации.

Только вот не только «наливайкам» грозит закрытие - пострадать могут и магазины шаговой доступности.

- Перед принятием закона я просил внимательно следить за правоприменением, перед тем как вводить ограничения, должны были быть собраны данные о заведениях. Цель была - запретить именно «наливайки». Из обращений предпринимателей я понял, что под эти ограничения попал и ряд небольших магазинов. Еще раз прошу проанализировать ситуацию, чтобы ни один добросовестный предприниматель не закрылся. Знаю, что в Оленегорске разбирались с такой ситуацией. Не сидите молча, - призвал Андрей Чибис глав муниципалитетов.

В Оленегорске и Высоком действительно сразу несколько предпринимателей обратились к главе муниципалитета Олегу Самарскому с просьбой помочь разрешить непростую задачку, как работать по закону. На встрече присутствовал руководитель управления по лицензированию, а также Дмитрий Филиппов. Из 13 спорных объектов 11 смогут продолжить работу, если проведут мероприятия по переоборудованию.

- Многие магазины, желая увеличить выручку, идут на хитрость и организовывают у себя обслуживание посетителей, как в общепите. Это уже идет вразрез с законодательством. Многие магазины сейчас пытаются провести переоборудование помещений, чтобы реализовывать алкогольную продукцию. Мы консультируем их, что делать это возможно только с учетом жилищного и градостроительного законодательства, - уточнил вице-губернатор.

Глава региона, выслушав отчет, дал поручение, чтобы до конца года в каждом населенном пункте состоялся разговор с предпринимателями.

- Если считаете, что надо поменять закон, то давайте вместе с депутатами Мурманской областной Думы это сделаем, - добавил Андрей Чибис.

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