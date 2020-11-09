Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 ноября 2020 года: число выздоровевших растет

В регионе от опасной инфекции оправились около 80%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 21600 заболевших COVID-19, 17314 человек выздоровели и 338 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 11530 человек, 87 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2351 заразившийся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 19249 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 230 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+32, всего 2158), Оленегорске (+22, всего 731), Апатитах (+21, всего 624), Мончегорске (+31, всего 1220), Ковдорском районе (+3, всего 390), Кольском районе (+15, всего 762), Кировске (+11, всего 345), Печенгском районе (+5, всего 792), Ловозерском районе (+1, всего 104) и Кандалакшском районе (+2, всего 479).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 11530 случаев

Белокаменка - 2351 случай

Североморск - 2158 случаев

Мончегорск – 1220 случаев

Печенгский район - 792 случая

Кольский район - 762 случая

Оленегорск – 731 случай

Апатиты – 624 случая

Кандалакшский район – 479 случаев

Ковдорский район - 390 случаев

Кировск – 345 случаев

Ловозерский район - 104 случая

Терский район – 45 случаев

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 11530

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 45

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 479

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 624 и 345 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 762 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Здоровых много

Число выздоровевших от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. Согласно последним данным оперативного штаба, победу над опасной инфекцией одержали уже 17314 пациентов, а это около 80% от общего количества инфицированных. 300 человек поправились за сутки.

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