Фестиваль профессий в смешанном формате состоится в рамках VII Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020!

В течение месяца у участников фестиваля будет уникальная возможность окунуться в мир более 30 профессий.

Последний в этом году фестиваль профессий проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» стартовал 23 октября и продлится месяц. Фестиваль пройдет в дистанционно-очном формате, благодаря которому попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из всех уголков России.

Попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из всех уголков России.

В течение месяца у участников фестиваля будет уникальная возможность окунуться в мир более 30 профессий – геодезист, повар, облицовщик, фитнес-тренер, парикмахер и др.

«Билет в будущее» стартовал 23 октября.

Стать участником фестиваля можно с помощью платформы проекта, где после онлайн-тестирования на определение профессиональных предпочтений нужно будет выбрать вкладку «Фестиваль».

Фестиваль пройдет в дистанционно-очном формате.

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