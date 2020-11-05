Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 ноября 2020 года: число жертв ковида растет

Коронавирус не сбавляет обороты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 5 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 20703 заболевших COVID-19, 16443 человека выздоровели и 313 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 11162 человека, 96 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2350 заразившихся (+1 за сутки).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 18353 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 221 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+19, всего 2047), Оленегорске (+25, всего 648), Кандалакшском районе (+12, всего 441), Апатитах (+8, всего 582), Мончегорске (+30, всего 1091), Ковдорском районе (+12, всего 355), Кольском районе (+18, всего 722).

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 11162 случая

Белокаменка - 2350 случаев

Североморск - 2047 случаев

Мончегорск – 1091 случай

Печенгский район - 774 случая

Кольский район - 722 случая

Апатиты – 582 случая

Оленегорск – 648 случаев

Кандалакшский район – 441 случай

Ковдорский район - 355 случаев

Кировск – 316 случаев

Ловозерский район - 101 случай

Терский район – 44 случая

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 11162

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 44

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 441

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 582 и 316 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 722 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Все больше жертв

Количество летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. По данным оперативного штаба, с начала пандемии COVID-19 унес 313 жизней. За минувшие сутки скончались 4 человека, подробности пока неизвестны.

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