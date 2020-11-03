Четыре века современной музыки в одном концерте пианиста Михайлова

музыкант Евгений Михайлов

Это не первое выступление выдающегося артиста в Петрозаводске, и нынешний его приезд стал возможным благодаря работе уникального творческого проекта Министерства Культуры России и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны».

Только с помощью «Всероссийских филармонических сезонов» филармония смогла осуществить свою давнюю мечту: отблагодарить карельских врачей, которые уже десятый месяц работают в режиме 24/7 с короткими передышками на отдых. 2 ноября 50 докторов смогли провести вечер в филармонии, в «мирной» академической обстановке, наслаждаясь исполнительским мастерством Евгения Михайлова. Мы очень надеемся на то, что этот концерт помог хоть немного восстановить силы нашим медикам.

Шесть, пожалуй, самых красивых фортепианных произведений не только вызывали восторг у публики, но и как бы перелистывали страницы истории. Мощь, нежность и торжественность XVII-XVIII веков в сочинениях Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кристиана Баха и Куперена сменились музыкой русских композиторов ХХ века. Тревожность, предчувствие неведомой, но грозной опасности в «Трагической сонате» Метнера, изысканность, светлая грусть по чему-то очень желанному, но несбывшемуся в трех пьесах Рахманинова и танцующее ускорение, время, которое слышно, в Седьмой сонате Прокофьева, завершил которую композитор в 1942 году.

А какой разный, какой непохожий на себя предыдущего, во время исполнения каждого произведения был Евгений Михайлов! Не даром еще в начале карьеры пианиста профессор Московской консерватории Михаил Воскресенский отмечал «чуткий лирический талант» своего ученика и «прекрасное чувство формы».

Мировая известность пришла к Евгению Михайлову в 2002 году после его блистательной победы на I Международном конкурсе пианистов имени С. Рахманинова в Лос-Анджелесе. Жюри единогласно присудило ему первую премию, учрежденную внучатым племянником Рахманинова - Александром Рахманиновым-Конюсом, а также золотую медаль лауреата. Но и до, и после триумфа в США Евгений Михайлов одерживал победы на таких значимых конкурсах, как Международный конкурс пианистов имени Г. Эриксон в Швеции, Международный конкурс пианистов имени Э. Поццоли в Италия и многих других.

Уроженец Казани, Евгений Михайлов родился в семье потомственных музыкантов. После обучения в Казанской государственной консерватории, стажировался в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Интенсивная концертная деятельность Е.Михайлова началась в 1995 году. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, его концерты с успехом проходили в более чем 20 городах России. А зарубежные гастроли включают в себя страны СНГ и Балтии, Австрию, Германию, Бельгию, Италию, Польшу, Швейцарию, Швецию, США, Кипр, Мексику, Аргентину, Уругвай, Чили, Турцию, Южную Корею, Гонконг и многие другие. Его выступления проходили в таких престижных залах, как Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, Концертный зал имени П.И. Чайковского в Москве, Большой зал филармонии Санкт-Петербурга, Civic Auditorium (Лос-Анджелес) и Steinway Hall (Нью-Йорк), зал Берлинской филармонии, зал консерватории имени Дж.Верди в Милане, зал «Корто» в Париже, церковь Святого Мартина-в-полях в Лондоне, Зал искусств в Сеуле (Южная Корея), City Hall в Гонконге, Концертный зал Cemal Re it Rey в Стамбуле.

Страстная, искренняя выразительность и совершенная техника пианиста на концерте 2 ноября вызвала бурю и эмоций, и оваций. Конечно, четвертый концерт фестиваля «Осенняя лира» с великолепным солистом Евгением Михайловым, останется в анналах филармонии и памяти публики, как одно из событий культурной жизни Петрозаводска.