Отставка вице-губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой: "Мне здесь было комфортно, как дома"

Оксана Астахова больше не вице-губернатор Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

2 ноября на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что вице-губернатор Оксана Астахова уходит в отставку. О причинах такого решения не сообщалось, но Оксана Александровна сама прокомментировала ситуацию.

- Это решение далось мне очень нелегко, но я возвращаюсь в родной город Калининград, чтобы быть рядом со своей семьей и близкими людьми. Благодарю всех за совместную работу. За постоянную динамику в общении, за то, что предпринимали все возможные усилия для реализации поставленных задач и за то, что мне здесь было комфортно как дома. Чувствовала тот коллективный дух, который позволял нам здесь реализовывать все проекты, - написала Оксана Астахова на личной странице в "ВКонтакте".

Напомним: в Мурманскую область она переехала в октябре 2019 года по приглашению Андрея Чибиса. В Калининграде она возглавляла Фонд капитального ремонта, а в Заполярье стала руководить минстроем. Позже ее назначили вице-губернатором, ответственным за благоустройство.

- Отдельное спасибо Андрею Владимировичу Чибису за то, что мне дали возможность быть причастной к такому важному периоду для российской Арктики. К развитию лучшего субъекта за Полярным кругом, и, конечно, понимание моей ситуации. Я всегда буду помнить период работы в Мурманской области как самый яркий в истории своего карьерного пути. Всем желаю, чтобы не меняли курс, который Андрей Владимирович задает. Не теряли этот коллективный дух. Идите к намеченным целям, а не обратно. Спасибо всем огромное! Отдельно хочу поблагодарить жителей Мурманской области за их вовлеченность в процесс благоустройства, положительные отзывы и объективную критику. Очень надеюсь, что наши совместные усилия помогли сделать вашу жизнь лучше. И, уверенна, это только начало большого пути. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов, - поблагодарила северян Оксана Александровна.

Напомним: когда она переезжала в Мурманскую область, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что надеется снова увидеть Астахову как коллегу и готовит для нее повышение. Кажется, его мечты сбылись.

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