Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 ноября 2020 года: продлены стимулирующие выплаты медикам

Медицинские и другие работники получат стимулирующие выплаты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 20266 заболевших COVID-19, 16094 человека выздоровели и 303 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10974 человек, 87 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2348 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 17918 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 210 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+19, всего 2012), Оленегорске (+13, всего 619), Кандалакшском районе (+16, всего 415), Апатитах (+9, всего 562), Мончегорске (+31, всего 1028), Ковдорском районе (+6, всего 336), Терский район (+2, всего 44), Гаджиево (+1, всего 1), Ловозерском районе (+3, всего 100), Кировске (+7, всего 313), Кольском районе (+5, всего 684).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 10974 случая
Белокаменка - 2348 случаев
Североморск - 2012 случаев
Печенгский район - 761 случай
Мончегорск – 1028 случаев
Кольский район - 684 случаев
Апатиты – 562 случая
Оленегорск – 619 случаев
Кандалакшский район – 415 случаев
Кировск – 313 случаев
Ковдорский район - 336 случаев
Ловозерский район - 100 случаев
Терский район – 44 случая
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 10974
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 44
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 415
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 562 и 313 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 684 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Стимулирующие выплаты Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому медицинские и другие работники получат стимулирующие выплаты за особо важную работу - оказание медицинской помощи больным коронавирусом в октябре. Для этого из резервного фонда правительства Мурманской области выделят 44,5 миллионов рублей. Постановление о выделении необходимых средств подписано и опубликовано.
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