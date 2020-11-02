Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 ноября 2020 года: в Мурманской области больше 20 тысяч заболевших и 300 умерших от коронавируса

В Мурманской области установили сразу два антирекорда.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 20056 заболевших COVID-19, 16060 человек выздоровели и 300 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10888 человек, 90 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2348 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 17708 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 204 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 1993), Оленегорске (+19, всего 606), Кандалакшском районе (+10, всего 399), Апатитах (+8, всего 553), Мончегорске (+49, всего 997), Ковдорском районе (+6, всего 330).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 10888 случаев
Белокаменка - 2348 случаев
Североморск - 1993 случай
Печенгский район - 749 случая
Мончегорск – 997 случаев
Кольский район - 679 случаев
Апатиты – 553 случая
Оленегорск – 606 случаев
Кандалакшский район – 399 случаев
Кировск – 306 случаев
Ковдорский район - 330 случая
Ловозерский район - 97 случаев
Терский район – 42 случая
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 10888
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 42
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 399
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 553 и 306 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 679 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Психологический рубеж
На минувших выходных в Мурманской области преодолели две психологических отметки: в регионе более 20 тысяч заболевших, также коронавирус унес жизни уже 300 человек.
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