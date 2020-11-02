Вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова ушла в отставку

Оксана Астахова почти год проработала в правительстве Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 2 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил об отставке своего заместителя Оксаны Астаховой.

- Мы все завидуем вашей энергии и бесконечному драйву. Спасибо, что вы сделали для нашей области. Существенный вклад был внесен и в строительство, и в благоустройство области. Мы с вами еще лично поговорим, я вас, конечно, поблагодарю, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

Напомним: Оксана Астахова проработала в правительстве Мурманской области почти год. О ее назначении стало известно в октябре 2019 года. Оксана Александровна переехала в Заполярье из Калининграда, чтобы возглавить министерство строительства.

В июне этого года министр встала на ступень повыше: стала вице-губернатором, под контролем которого оказалась городская среда.

Жителям Мурманска Оксана Астахова запомнится помимо своей работы еще и тем, что не изменяла деловому стилю в одежде и всегда выглядела на пять с плюсом. Даже во время инспекции сложных объектов вице-губернатор шла по грязи и щебенке в туфлях.

СПРАВКА "КП"

Астахова Оксана Александровна родилась 3 февраля 1980 года в Калининградской области. Окончила Калининградский государственный технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 2006 года работала в администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ". С 2013 года – в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области. С июля 2016 года по октябрь нынешнего года возглавляла Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области.

Одним из самых удачных проектов уже бывшего вице-губернатор - реконструкция Ленинского проспекта в Калининграде, когда старые хрущевки отремонтировали в стиле старого ганзейского Кенигсберга.

В Мурманске под контролем Оксаны Астаховой были все проекты благоустройства от реконструкции скверов (например, многострадальной зоны у памятника Кирову) до проектов-победителей всероссийского конкурса.

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