Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 31 октября 2020 года: губернатор поручил проверить жалобы на нехватку лекарств

Северяне жалуются, что не получают бесплатные лекарства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 31 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 19656 заболевших COVID-19, 15855 человек выздоровели и 294 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10717 человек, 98 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2348 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 17308 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 199 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1961), Оленегорске (+29, всего 571), Кандалакшском районе (+7, всего 384), Апатитах (+8, всего 531), Мончегорске (+20, всего 906), Кировске (+3, всего 303), Ковдорском районе (+9, всего 308), Кольском районе (+6, всего 676).

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10717 случаев

Белокаменка - 2348 случаев

Североморск - 1961 случай

Печенгский район - 743 случая

Мончегорск – 906 случаев

Кольский район - 676 случаев

Апатиты – 531 случай

Оленегорск – 571 случай

Кандалакшский район – 384 случаев

Кировск – 303 случая

Ковдорский район - 308 случаев

Ловозерский район - 97 случаев

Терский район – 42 случая

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10717

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 42

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 384

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 531 и 303 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 676 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Жалобы проверят

Жители Мурманской области стали сообщать, что не всегда могут получить обещанные лекарства от ковида и ОРВИ. Хотя в Заполярье, по сообщению минздрава, сформирован шестикратный запас лекарств. В ситуации поручил разобраться губернатор региона.

- По моему поручению Коронавирус.Оперштаб Мурманск проверит сообщения северян в социальных сетях о том, что не все граждане с диагнозами "коронавирусная инфекция" и "ОРВИ" получают положенные им бесплатные лекарства. Эта форма поддержки по-прежнему должна работать. По докладам главных врачей, лекарств достаточно. Если где-то системный сбой - исправим. В понедельник на оперативном совещании я жду доклад по ситуации от министра здравоохранения Дмитрия Панычева. Также у Минздрава есть два дня на то, чтобы выровнять работу WhatsApp-приемной, - подчеркнул Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поезд Победы» в Мурманске: вагон-концлагерь, виртуальный Дмитрий Харатьян и уникальная экспозиция. Из-за пандемии коронавируса передвижная экспозиция ограничена для посещения [фото] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru