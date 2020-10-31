«Поезд Победы» в Мурманске: вагон-концлагерь, виртуальный Дмитрий Харатьян и уникальная экспозиция

Поезд Победы прибыл в Мурманск Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Многим было бы интересно побывать в музее мадам Тюссо, где выставлены восковые фигуры известных людей. А в Мурманске теперь на несколько дней есть такая экспозиция, но гораздо более важная, хотя ее экспонаты - это простые люди. Но через них рассказывается история страшных лет Великой Отечественной войны.

На этой неделе в Мурманск прибыл «Поезд Победы» - уникальная передвижная историко-художественная экспозиция. Это совместный проект творческой мастерской «Невский баталист», медиагруппы «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

В Поезде Победы восемь вагонов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Состав - это восемь вагонов, в каждом из которых рассказывается про какой-то этап войны или про особенности военного времени. Посетители идут из вагона в вагон и в буквальном смысле слова проходят лихолетье, которое накрыло нашу страну с 1941-го по 1945 годы.

«Нулевой» вагон - ознакомительный. Гостям выдают наушники, аудиогиды и одноразовые перчатки (необходимость из-за коронавируса). Посетителей приветствует виртуальный Дмитрий Харатьян, который рассказывает о том, что ждет дальше.

В самом начале гостей приветствует Дмитрий Харатьян. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Аудиогид разговаривает голосом девушки Лиды, которая вместе с семьей прошла войну. Ее отец был машинистом поезда и даже попал в плен.

Первый вагон рассказывает о мирном времени, когда советские люди еще даже не думали, что на несколько лет окажутся в аду.

Выставка рассказывает о разных годах Великой Отечественной войны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- За окном мирная жизнь. Обычный вокзал, солнечный летний день. Пассажирский вагон, в котором едут самые разные люди: инженеры, пионеры, летчики. Каждый из них мог стать цветом нации, заложить основы будущего благополучия нашей страны. Но этому не суждено было сбыться. Мирное время отсчитывает последние часы. 22 июня 1941-го года — день, который навсегда изменил судьбы десятков миллионов советских людей. В 12:15 по радио зазвучала речь председателя совета народных комиссаров Вячеслава Молотова: «...без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу...», - рассказывают авторы экспозиции.

"Мирный" вагон, когда люди еще не знали о войне. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Во втором вагоне атмосфера становится тревожнее, ведь он показывает людей, которые едут на фронт. Есть в нем и совсем молодые мальчишки, а есть и старики.

Эти люди узнали, что началась война... Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Также в помещении есть мизансцена окопа, в котором прячутся от обстрела и бомбежек солдаты. Выжили не все.

Сколько людей не увидели День Победы... Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Третий вагон самый тяжелый, ведь он рассказывает о концлагере. Фигуры передают то, как трансформировались тела людей, которые не ели, не спали, но тяжело работали. Скелеты, обтянутые кожей, глаза, в которых застыли страх и боль. Эту экспозицию лучше пропустить детям и слабонервным, потому как редкий посетитель выходит отсюда без слез.

Самый страшный вагон - концлагерь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Следом идет санитарный вагон, где можно прочувствовать боль тех, кто на фронте получил ранения. Словом, абсолютно всех солдат. Ведь никто не ушел с полей боев целым и невредимым.

- Санитарный железнодорожный вагон, носилки и койки с ранеными советскими солдатами, которых доставили прямо с поля боя. Поезд проезжает мимо сожженных деревень. Сохранившиеся обгоревшие печи – молчаливые свидетели случившейся трагедии. Один из раненых смотрит в окно, вспоминая дом. В окне визуализируются образы, взятые из реального письма ребенка на фронт: воспоминания, близкие люди, которые остались дома, - говорится в описании вагона.

После бани посетители попадают в вагон, который рассказывает о военных госпиталях и развитии науки в это время. Не все знают и помнят, но именно в это непростое время микробиолог Зинаида Ермольева разработала первый советский пенициллин — крустозин и лекарство от холеры. Также много изобретений сделали советские ученые-физики Курчатов и Александров.

Не все солдаты хотели жить после Великой Отечественной войны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Важно, чтобы наша молодежь понимала, через какие испытания прошли их предки. Как смогли выстоять и победить. Наша ответственность перед будущими поколениями – сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий, во имя памяти миллионов людей погибших и пострадавших. Победу приближали на фронте, отстаивая каждую пядь родной земли, и в тылу – на заводах, в научных лабораториях и исследовательских институтах. Во время войны советские ученые ни на секунду не прекращали своих исследований. Водородное топливо, космонавтика, атомная энергетика, реактивные двигатели - всё это появилось уже в мирное время. Наши ученые помогли решить огромное число чрезвычайно трудных задач, необходимых фронту, и тем самым не только приблизили Победу, но и укрепили статус нашей страны как научной державы на многие десятилетия вперед, - рассказывает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Пятый вагон - банно-прачечный, ведь на фронте важно было хоть как-то скрасить тяжелые дни солдат, которые воевали хоть в зной, хоть в лютый мороз, переходили болота, реки, спали в землянках, а то и просто под открытым небом.

- В вагонах таких поездов находились душевые кабины, сушилки, дезинфекционные камеры. Зачастую это было единственной возможностью для солдат помыться в периоды долгих походов. Этот вагон позволяет посетителю впервые столкнуться с врагом лицом к лицу, здесь пленных немцев готовят к гигиеническим процедурам. Среди них — генерал-фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулюс, недавно взятый в плен под Сталинградом, - уточняют авторы экспозиции.

Кстати, пленный запросил себе душистой мыло, тогда как наши командующие не брезговали простым солдатским. Часть этого вагона также посвящена блокаде Ленинграда.

После идет штабной вагон. Многие из командования нашей армии буквально жили в поездках, чтобы успевать за перемещениями армии. В том числе экспозиция рассказывает о блестящей операции «Багратион». Часть ее посвящена бронепоездам.

Даже в самые страшные годы люди находили силы жить. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Очень ярко проявили себя во время войны советские бронепоезда. Одним из самых известных является бронепоезд «Илья Муромец», практически дошедший до Берлина. Ему оставалось всего 50 км до города, но мост через Одер на пути оказался разрушен. В этой тематической зоне посетитель может не только оказаться внутри бронированного поезда, но и увидеть подбитый немецкий бронепоезд, а также стать свидетелем воздушного боя, говорится в описании.

Последний вагон - самый яркий по краскам и настроению, ведь посвящен Победе, которую так ждали, в которую верили. И пусть этот день был радостным лишь отчасти, ведь миллионы людей до него не дожили, но все же в минуты, когда советские люди слышали, что Германия капитулировала, сердца били чаще и дыхание перехватывало от ликования и слез.

Сколько радости в этом слове - "Победа"! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Создание экспозиции заняло много месяцев.

- Все звуки и видео были записаны специально для проекта. В составе выставки много мультимедийных панелей, которые могут больше рассказать о годах войны, ведь часто все раскрывается именно через детали, - пояснила Регина Ишмулина, представитель компании «Красный квадрат». - Конечно, выставка тяжелая. Когда я первый раз прошла все вагоны, то у меня возникло какое-то детское желание, чтобы всего этого не было.

И на войне находилось место шутке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Больше всего поражает то, как детально проработаны лица людей, с какой ответственностью подошли к мелочам. Кстати, для экспозиции собирались настоящие вещи времен войны, например, медицинские книги, нагрудные знаки, оружие и даже чайник с надписью «Дорогому Пете за братскую заботу в тяжелые дни блокады Ленинграда. Вава. 31 декабря 1941 г.».

Детальная проработка фигур поражает. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы – баталисты, занимаемся именно темой войны при помощи декораторов, художников - в нашей команде очень много скульпторов. При создании антуража мы обращаем особое внимание на мелочи, потому что зритель заглядывает в глаза каждому персонажу, видит жесты рук. А персонажей множество, так как невозможно себе представить, плацкарт или электричку без такого количества людей. Такое количество многофигурных композиций нет ни в одном музее мира. Если говорить о войне, в целом, то нет точно. Это был настоящий «вызов» создать эту картину за период времени нам отведенный, поэтому вовлечены в процесс полностью были все – все стали единой командой: начиная от строителей, инженеров, поставщиков оборудования и материалов, до историков, с которыми мы общаемся и коих мы имеем в команде, - говорит Дмитрий Поштаренко, автор проекта, историко-художественная мастерская «Невский баталист».

Война разрушила жизни миллионов людей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К сожалению, пандемия коронавируса диктует свои условия: «Поезд Победы» закрыт для посещения, экскурсии проводят только для организованных детских групп по предварительной записи. Но состав приедет в Мурманске еще и в мае, и тогда, будем верить, эпидобстановка позволит его посетить.

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