Концерт из произведений Г. Синисало состоится в Петрозаводской консерватории

3 ноября 2020 года в 19.00 в Большом зале консерватории (ул. Ленинградская, 16) состоится концерт из произведений заслуженного артиста Карело-Финской ССР, заслуженного деятеля искусств Карельской АССР, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Карелии и России Гельмера Синисало.

В программе: Концерт для фортепиано с оркестром, 1-я часть Четыре цикла для солирующих деревянных духовых инструментов и струнного оркестра в инструментовке Вячеслава Кошелева (первое исполнение) Концертино для скрипки и симфонического оркестра в инструментовке Вячеслава Кошелева (первое исполнение) Два фрагмента из балета «Сампо»: Танец калевальцев и Дуэт Ильмаринена и невесты Исполнители: лауреат международных конкурсов Елена Тараховская фортепиано Елена Гудкова флейта Иван Максимов гобой Сергей Алонсо кларнет Татьяна Шеряева фагот Екатерина Исаева скрипка Симфонический оркестр Петрозаводской консерватории Камерный оркестр Nord West Studium Художественный руководитель — Алексей Кубышкин Дирижер — Иван Шмелев Вход свободный Справки по телефону: 67-24-06 6+