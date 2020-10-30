90-летняя жительница Мурманска вылечилась от коронавируса: «Нужно активно жить, а не сидеть в четырех стенах»

Антонина Ивановна перенесла коронавирус и операцию на сердце. Фото: скриншот видео "ТВ-21"

Никого не удивить тем, что люди старше 65 лет находятся в зоне риска из-за коронавируса. Не удивительно, что такие северяне с марта находятся на самоизоляции. Им дали всего несколько недель в сентябре, а потом снова отправили по домам, когда COVID-19 снова разбушевался в регионе.

90-летняя мурманчанка Антонина Ивановна Филимонова в октябре заболела коронавирус, несмотря на все меры безопасности. У врачей не было сомнений – срочно госпитализировать. Было все: и ухудшающееся самочувствие, и поражение легких, и двусторонняя пневмония. Но Антонина Ивановна – человек северной закалки! Работать начала в 14 лет, активно трудилась до пенсии сначала в порту, потом на судоремонтном заводе. Может, именно морской воздух и неиссякаемый оптимизм помогли, и мурманчанка смогла победить ковид? Сначала улучшилось состояние (сначала Антонина Ивановна часто едва не падала в обморок, так кружилась голова), а потом появился аппетит. У больных коронавирусом часто пропадает обоняние и вкусовые рецепторы «уходя в спячку», поэтому они теряют в весе – есть еду, которая резко теряет запах и вкус – вспомним фильм «Матрицу» - не хочется. А потом северянка увидела борщ. Пусть, конечно, и не домашний, а постный больничный, но захотелось! И это был один из звоночков, что коронавирус отступает.

Правда, на этом медицинские испытания не закончились.

- После перенесенной инфекции Антонине Ивановне потребовалось установка кардиостимулятора. Были осложнения на сердце: отдышка, учащенное сердцебиение, слабое состояние. После установки кардиостимулятора пациентка отметила, что у нее уменьшилась одышка, - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина Павел Рогалев

Кстати, в год в областной больнице по плану ставят 260 кардиостимуляторов, кому-то они нужны планово, а иногда, как в данном случаев, прибор понадобился экстренно.

Стоит отметить, что Антонина Ивановна вела себя очень ответственно. Золото, а не пациент!

- Меня предупредили, что это не страшно. Во время операции я лежала спокойно, но кое-что чувствовала, потому что был, но я терпеливо ждала, - рассказывает Антонина Ивановна.

Сейчас жизнелюбивую пациентку готовят к выписке, которую она ждет с нетерпением, ведь очень хочется скорее обнять родных (есть и правнуки!), которых не видела почти месяц. Ее умение радоваться в любой ситуации и есть секрет долголетия.

- Нужно активно жить, а не сидеть в четырех стенах, как бы там не было. Решили уже посмотреть все, чтобы меня целенькой выпустить долго недолго, а года 2-3 мне бы еще хотелось пожить, внучат посмотреть, правнуков посмотреть, как растут, - рассказала Антонина Филимонова «ГТРК Мурман».

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