Узнай вместе с "Комсомолкой", как ухаживать за машиной в Мурманской области

Доверяйте свои автомобили только проверенным мастерам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число машин в Мурманской области растет: по данным статистки, свой железный конь есть у каждого третьего жителя региона. А это значит, что в Заполярье увеличивается и число автомастерских, СТО, автомоек и других компаний, готовых привести авто в порядок. Как не потеряться в этом разнообразии и не попасть в руки к недобросовестным мастерам или мошенникам?

"Комсомольская правда"-Мурманск" создала путеводитель, который точно пригодится водителям из Мурманской области. В нем мы собрали советы, как ухаживать за вашей ласточкой, узнали особенности ремонта и поддержания порядка в разное время года, а также подскажем фирмы, которые будут выполнять все работы и услуги качественно.

Наш путеводитель вы найдете по ссылке. Ни гвоздя ни жезла вам на дорогах! Берегите себя и пусть вождение будет в удовольствие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru