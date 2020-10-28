В Мурманской области из-за скользких дорог выросло число ДТП

В Мурманской области растет число ДТП из-за неубранных дорог. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неоднозначная ситуация сложилась в Мурманской области с дорогами в этом году. Напомним: все лето чиновники отчитывались, что ремонтная кампания идет по графику, а потом оказалось, что если с региональными дорогами все сделать успели, то по муниципальным пора за голову хвататься. Например, Мурманск в этом году выполнил все намеченное чуть больше чем на половину.

Зима принесла новые хлопоты. Асфальт кладут в снег, а еще по традиции стали возникать вопросы к уборке снега. Октябрь в этом году очень теплый, а еще капризный: то заморозки, то оттепель, поэтому под колесами у водителей и каша, и гололед. Не все автолюбители считают нужным в такую погоду менять летнюю резину на зимнюю, а вместе с халатностью подрядчиков, следящих за порядком, это приводит к печальным последствиям.

На этой неделе перед губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отчитались все ответственные за ситуацию. Самый жизнеутверждающих доклад получился у министра транспорта Артема Гришина.

- В Мурманской области протяженность региональных дорог составляет две тысячи километров. Мост через Кольский залив обрабатываем жидким противогололедным материалом. Дороги с интенсивностью движения более 1500 машин в сутки – таких у нас 199 километров - содержатся в безнакатном состоянии и обрабатываются комбинированными противогололедными материалами. С интенсивностью меньше – таких 1813 километров - фрикционным противогололедным материалом. По снегозаносимым участкам стабильная сложная обстановка есть на 31 участке, общая протяженность 82 километра, например, это дорога Кола - Серебрянские ГЭС, автоподъезд к Териберке и Полярный-Самильярви, - сообщил Артем Гришин. - В настоящее время замечаний к качеству содержания нет.

Заместитель начальника Упрдор Кола Андрей Аляпкин тоже отметил, что, несмотря на капризы погоды, дороги в порядок приводят.

- За этот сезон 87 километров федеральных дорог привели в нормативное состояние. Ежедневно в круглосуточном режиме работает 35 единиц техники, в том числе от 13 до 22 комбинированных дорожных машин. Этого достаточно для устранения последствий снегопадов и скользкости в нормативные сроки: рыхлый снег – не позднее 6 часов после окончания снегопада, скользкости – не позднее 5 часов. В Мурманской области работает 8 табло, предупреждающих о погодных условиях: у Кольской АЭС, Мончегорска, по два в Мурманске и Печенге, в Три Ручья и в Заполярном. Планируется установка еще четырех: на примыкании к Апатитам, два в Титовке со светофорами и у Титовки, - уточнили Андрей Аляпкин.

А вот в отчете главы УГИБДД по Мурманской области Алексея Тарунина все далеко не так радужно. Его данные идут в разрез с вышесказанным: чиновники говорят, что дороги содержатся как надо, но почему же тогда выросло число аварий?

- С 15 по 24 октября число ДТП выросло на 70%. За указанный период случилось 44 аварии, 4 человека погибли, 65 получили ранения. В том числе аварии происходят из-за нарушения зимнего содержания. Приведу несколько примеров. 15 октября в 12.04 на 1212 километре трассы «Кола» водитель не справился с управлением, погиб один человек. За два часа до этого наши сотрудники выявили скользкость на этом участке и составили акт. 18 октября в Кандалакше водитель из-за скользкой дороги совершил наезд на двух детей, 23 октября рядом с Териберкой перевернулся «УАЗ», шесть человек получили ранения. Участились заторы с фурами, например, 24 октября на 40 километре дороги на Лотту развернуло фуру, полное перекрытие дороги длилось час, - уточнил Алексей Тарунин.

За указанный период было выписано 26 предписаний: четыре по федеральным дорогам, 14 по региональным и муниципальным, 8 по местным. Оказалось, что техника некоторых подрядчиков заявлена на уборку и федеральных дорог, и региональных. В приоритете, конечно, первые, и получаются, что на другие участки спецмашины едут по остаточному принципу – когда успеют. На 121 километре дороги на Лотту вообще не оказалось нужной техники, а на работах по подъезду к Териберке и Туманному не хватает квалифицированной рабочей силы. У подрядчика, который взялся за Кандалакшу, и вовсе мало техники, пескосоляной смеси и противогололедных материалов, убирать дороги приходится вручную.

Услышанное не могло не удивить губернатора.

- Это две стороны одной медали. Ваши доклады послушать - все вовремя реагируют и убирают, а ГИБДД показывает реальные нарушения. Я убедительно прошу с учетом конкретных примеров дать профессиональную оценку, насколько справедлива эта критика, чтобы в течение ближайшей недели по контурным фактам провели разбор полетов и сформулировали, как должна быть скорректирована система реагирования и контроля за подрядными организациями, - отметил Андрей Чибис. – Также я призываю водителей быть аккуратнее. Несмотря на гололед и зиму, у нас огромное количество людей ездит на летней резине. Я сам вижу, когда передвигаюсь по области, что многие нарушают скоростной режим - летают очень сильно!

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