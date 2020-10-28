органистка Хироко Иноуэ

Программу «Песня – Симфония Земли» представила органистка Хироко Иноуэ, лауреат международных конкурсов органистов имени Марчелло Галанти, Валерия Кикты, дипломант и обладательница трех специальных премий четвертого международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

В концерте прозвучали произведения великих композиторов: И. С. Баха, М. Дюрюфле, Е. Удраса, Ф. Пеетерса.

Хироко Иоунэ представила материал с невероятной отдачей, экспрессивностью и многообразием средств музыкальной выразительности. На мой взгляд, в блестящем мастерстве исполнения сочинений звучала поэзия: подобно строкам стихотворения, музыка была органично соткана из звуков, интонаций, музыкальных фраз и мыслей, выраженных благодаря королю инструментов – органу.

Мне удалось взять интервью у Хироко Иноуэ. Эмоциональная, вдумчивая органистка рассказала о личном понимании своего музыкального репертуара, призналась в любви к великому Иоганну Себастьяну Баху, поделилась впечатлениями об игре на органе и о работе с музыкантами.

Музыка и японская философия

– Хироко, в Петрозаводске Вы исполнили программу «Песня – Симфония Земли». Насколько она может быть актуально и остро воспринята слушателем в контексте настоящего времени, когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического кризиса, вызванного вирусом COVID- 19?

– Я очень признательна организаторам концерта, что мы можем продолжить второй сезон абонемента «Орган через века и страны». Перерыв был связан с тем, что мир оказался в трудной ситуации пандемии. Не было физической возможности исполнять произведения, а формат онлайн-трансляций я приветствую не очень положительно. Музыка должна исполняться вживую. Я думаю, что в этом и состоит ценность, уникальность классических произведений. Музыкальный материал я стала учить, когда кризис только начался. Мы уже сейчас понимаем, что человек гораздо слабее природы, и с помощью музыки я бы хотела поделиться со слушателями историями, где миром правят главные стихии Вселенной: Земля, Вода, Огонь, Воздух. Органная музыка может особенно точно и правдиво передать атмосферу разрушающей и созидательной силы в жизни человека. Эти стихии приносят и уносят жизни. В этом, на мой взгляд, состоит главная философия репертуара.

Я родилась в Японии, и в мировосприятии людей этой страны существует идея о том, что в мире все не вечно: сегодня жизнь есть, завтра нет. Мир, который может быть разрушен наводнениями, извержениями вулканов, землетрясениями, хрупок и уязвим. В Японии «Ханами» («любоваться цветением, смотреть на сакуру») – это философия, выраженная в национальной традиции. Так исторически сложилось. И этот прекрасный момент для японцев олицетворен с жизнью, которую необходимо ценить здесь и сейчас. Диалог между природой и человеком – один из основных мотивов, которые звучат в произведениях, природа – посредник между человеком и Богом, природа – отражение сущности человека.

– Почему выбор пал на орган? Вы – хрупкая, утонченная девушка, профессионально владеете фортепиано, а орган – инструмент мощнейший.

– Я приехала в Россию в 1998 году уже в качестве профессиональной пианистки. Россия – «фортепианная страна». Но когда я услышала голос органа, то была поражена. Я стала понимать, что мне интересен именно этот инструмент, но на тот момент он был для меня недосягаем. К счастью, я смогла учиться игре на нем здесь, в российской консерватории. У меня был замечательный преподаватель по классу фортепиано, профессор Наум Львович Штаркман. Всегда хотела играть музыку И. С. Баха. Занимаясь в классе, я часто исполняла сочинения великого композитора. Наум Львович называл меня «японским Гленом Гульдом» (улыбается).

О любви к ансамблям

– Хироко, у Вас достаточно большая гастрольная карта: Урал, Сибирь, Юг, Запад, конечно, страны на Востоке. И Ваш богатый творческий опыт связан не только с сольными работами на мировых сценах, но игрой в дуэтах. Играть на сцене с партнером – это двойная ответственность. Как происходит этот процесс в Вашем понимании?

– Я очень люблю ансамбли и ценю тех музыкантов, с которыми наслаждаться музыкой на сцене – это часть профессии. Поначалу сложно найти контакт, почувствовать партнера, но в ходе репетиций, как правило, диалог устанавливается легко, и дуэт становится удачным для нас и публики. В работе с Жан-Пьером Стайверсом, например, учитывая, что мы относимся к разным музыкальным школам, всегда пытаемся делиться друг с другом ценным опытом. Когда я слышу окончательный результат работы, то понимаю, что мы звучим как единый инструмент. Это удивительное и радостное ощущение.

– У Вас сложился замечательный союз с саксофонисткой Вероникой Кожухаровой. Как возникла идея совместной работы?

– Мы играем вместе уже около 12 лет. Я думаю, это достаточно долгий период, и я очень надеюсь, что мы будет играть и в будущем. Да, здесь возникает удивительное ощущение, когда играют эти два разных инструмента, и публике, возможно, не совсем понятно, какой инструмент звучит в данный момент.

– Вы многократно пробовали принимать участие в конкурсах органной музыки. И одним из таких стал для Вас историческим. Это конкурс имени Микаэла Таривердиева. В чем его уникальность и какое значение оно имеет для Вас?

– Я узнала об этом конкурсе от своего педагога Наума Львовича Штаркмана. В последние годы жизни он давал концерты в Калининграде. Однажды Наум Львович посоветовал мне, что нужно непременно попробовать принять участие в этом конкурсе. Там же я познакомилась с вдовой Микаэла Леоновича, Верой Таривердиевой, которая сейчас является директором Кафедрального собора в Калининграде. Уникальность этого конкурса состоит в составе жюри: здесь исполнителей слушают не только российские музыканты, но и кумиры органного мира. Для меня, как для начинающего музыканта, это было особенно ценным опытом.

О планах

– Какая музыкальная программа сейчас в разработке, какие концерты планируются?

– На данный момент планирую тур по Сибири. Там я собираюсь исполнить программу «Песня – Симфония Земли». Кроме того, готовлю концерт с народным японским ансамблем «Хидэ-Хидэ» и солистом-трубачом, контратенором Геннадием Никоновым. Репетиции пройдут в Перми. Это очень волнительный момент для меня, поскольку мы никогда не играли вместе. Также в ближайшем будущем состоится работа с музыкантами из Саратова, гобоистом Владимиром Скляренко и пианисткой Еленой Лелюк.

– Если представить себе, что орган – это машина времени, благодаря которой вы можете оказаться в совершенно любом временном пространстве, – где бы вы бы хотели очутиться и какое произведение исполнить?

– Я очень хотела бы оказаться в XVII веке, услышать, как играет И. С. Бах, и это моя мечта. Я бы хотела слушать, слушать и слушать его вечно. Думаю, это было бы незабываемо и удивительно.