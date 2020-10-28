Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 октября 2020 года: в Мурманскую область привезли новую партию вакцины от гриппа

В Мурманскую область привезли новую партию вакцины от гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 19260 заболевших COVID-19, 15491 человек выздоровел и 284 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболелb 10537 человека. 83 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2347 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 16913 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 193 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+56, всего 1935), Оленегорске (+5, всего 511), Кандалакшском районе (+3, всего 372), Апатитах (+6, всего 514), Мончегорске (+27, всего 868), Кировске (+8, всего 292).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10537 случаев

Белокаменка - 2347 случай

Североморск - 1935 случаев

Печенгский район - 722 случая

Мончегорск – 868 случай

Кольский район - 664 случаев

Апатиты – 514 случаев

Оленегорск – 511 случаев

Кандалакшский район – 372 случаев

Кировск – 292 случая

Ковдорский район - 297 случаев

Ловозерский район - 91 случай

Терский район – 41 случай

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10537

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 41

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 372

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 514 и 292 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 664 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Защита от гриппа 80 825 доз вакцины от гриппа привезли в Мурманскую область в минувшие выходные. Она необходима для продолжения прививочной компании против сезонного гриппа, которая началась в регионе 4 сентября. 234 628 северян уже получили защиту от вируса. -Квадривалентная, или четырёхвалентная вакцина предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа. Раньше вакцина защищала от трех. Квадривалентная вакцина безопасна, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Прививки от гриппа снижают риск осложнений в случае заболевания коронавирусной инфекцией. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Мы пробили планку первого полугодия". Глава региона сообщил, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области ухудшается (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru