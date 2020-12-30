Количество с качествомВ начале минувшего года ООО «Кондопожское ДРСУ» приняло на содержание 237 километров дорог в Суоярвском, Медвежьегорском и Муезерском районах. Ответственность за них возложили на Поросозерский дорожный участок.- Основная часть дорог - грунтовые, заасфальтированные участки есть только в Поросозеро и в направлении выезда на Юстозеро. Всего около 12 километров, - говорит Игорь Пикунов, начальник участка. - С поставленными задачами в рамках содержания справляемся. Сейчас, зимой, обеспечиваем бесперебойный и безопасный проезд.Как он рассказал, на участке был полностью обновлен технический парк - получены две комплексных дорожных машины на базе КАМАЗ, два автогрейдера SEM-Caterpillar, УАЗ «Фермер» и экскаватор.- Раньше техники у нас было гораздо больше, но она была старой, изношенной, часто ломалась, - продолжает Игорь Пикунов. - И людей было больше, а сейчас со всей работой справляются всего восемь человек, вместе с диспетчером и медработником.Этот дорожный участок существует давно и за годы своей истории входил в состав разных дорожных организаций. Был даже самостоятельным Поросозерским ДРСУ. Интересный факт - в начале 90-х годов прошлого века создавал его… Юрий Синяков, тогда молодой специалист. Позднее он перешел на работу в Кондопожское ДРСУ, которое теперь возглавляет.- В плане содержания автомобильных дорог Поросозерский участок стал не единственной «прибавкой», - говорит Юрий Синяков. - Мы впервые вышли за пределы региона: являемся генеральными подрядчиками по обслуживанию дорог в Терском районе Мурманской области. Как и прежде, содержим территориальные дороги Кондопожского района и уличную сеть в Кондопоге. Зимой это наша основная работа.Генеральный директор ООО «Кондопожское ДРСУ» также отметил, что предприятие - единственное в Республике Карелия, которое обслуживает два участка региональных автодорог в рамках КЖЦ (контракта жизненного цикла). Был выполнен ремонт подъездов к Олонцу и к водопаду Кивач с последующим их содержанием.- К зимнему сезону содержания мы готовимся заранее, чтобы к его началу иметь необходимый запас противогололедных средств, подготовить технику, - продолжает Юрий Синяков. - В лизинг приобрели пять комплексных дорожных машин, а в целом - восемь единиц разнообразной спецтехники для содержания дорог. Кроме того, купили экскаватор и экскаватор-погрузчик, значительно вырос самосвальный парк. В целом только лизинговая программа у нас оценивается порядка 100 млн. рублей - еще недавно у нас меньше был весь годовой финансовый оборот предприятия.Большой рывок- Сезон ремонтно-строительных выдался довольно тяжелым, - подчеркивает Юрий Синяков. - Работы было много, в том числе необычной и сложной. Но главное - результат. Сдали все своевременно, с высоким качеством.Впервые как генеральный подрядчик ООО «Кондопожское ДРСУ» участвовало в ремонте уличных дорог и тротуаров в Петрозаводске. И сразу же - огромные объемы: 15 улиц, 15 тротуаров, а также 62 адреса с ямочным ремонтом. Решались задачи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и подготовки к 100-летию Республики Карелия. Конечно, предприятие имело опыт выполнения таких контрактов на уличной сети в родной Кондопоге, но с такими масштабами работ дела иметь не приходилось. И это при том, что еще до подписания, контракт оказался на грани срыва.- Победителя аукциона должна были определить еще в марте, - говорит Валерий Долонкинов, заместитель генерального директора ООО «Кондопожское ДРСУ». - Однако организаторы сделали это с опозданием. Контракт был подписан 1 июня со сроком исполнения до 30 августа. Вместо пяти месяцев на все работы отводилось всего три. При этом весь производственный график согласовывался с заказчиком - администрацией Петрозаводского городского округа. В результате выходило, что после завершения работ нам предлагалось перебрасывать технику не на соседнюю улицу, а едва ли не в другой конец города, а соседняя улица ждала своей очереди.Горожане, пожалуй, запомнят этот ремонт надолго. Все лето был перекопан практически весь центр города. Для многих дорог и тротуаров это был первый ремонт за все время их существования. Ни ООО «Кондопожское ДРСУ», ни субподрядные организации не простаивали ни дня, стараясь уложиться в контрактные сроки.- Мы получили большой опыт работы с требовательным и внимательным заказчиком, у которого нет мелочей, - продолжает Валерий Долонкинов. - Выполнение контракта велось под строжайшим контролем специалистов и общественности, а приемка сопровождалась замерами, экспертизами и лабораторными исследованиями.- В последнее время требования заказчиков растут везде, - подчеркивает Юрий Синяков. -И мы стараемся работать по этим требованиям, принимаем все замечания и сразу же их устраняем.Вместе с тем ООО «Кондопожское ДРСУ» много работали по Кондопоге. Отремонтировали участки улиц Комсомольской, Советов и Заводской, Октябрьского шоссе, заасфальтированы проезды к районной больнице и братской могиле, четыре двора многоквартирных домов. Участвовали в строительстве рыбного завода.Трудовой настрой- Когда я пришел в «Кондопожское ДРСУ» работать здесь никто не хотел, а сегодня к нам приходят люди с опытом, допусками и категориями, - рассказывает Юрий Синяков. - За последний год численность выросла со 100 до 107 человек, а объемы выполненных работ - почти в два раза. Производительность выросла и мы даем людям возможность зарабатывать.Путь к этому - модернизация производственных процессов. К примеру, асфальтобетонный завод оснащен на выпуск до 160 тонн смеси в час. Что это значит? К примеру, за смену на дорогу можно уложить до 1,2 км отвечающего требованиям качества асфальтобетона при 8-метровой ширине проезжей части. Производственный потенциал таков, что сегодня предприятие готово подставить свое плечо республиканским властям и взять на содержание региональные дороги в близлежащих к Кондопоге районах, участвовать в строительных работах большого масштаба. Для этого планируют участвовать в конкурсных торгах.Генеральный директор считает одним из главных «плюсов» небольшого коллектива - всех знаешь и обо всех знаешь. Текучки кадров практически нет. Трудятся в компании в основном проживающие в Кондопоге и окрестностях, есть несколько человек из Петрозаводска. Многие работники владеют сразу несколькими специальностями, это позволяет выполнять разные виды работ, управлять различной специализированной техникой. А задают тон в этом руководители различных уровней: главный инженер Людмила Бердникова, главный механик Виктор Ганжа, начальник гаража Александр Цвирко, начальники участков, мастера.В этом году ООО «Кондопожское ДРСУ» исполнилось 65 лет. «День рождения» отмечали вместе с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства. В этот день почетными грамотами министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия были награждены водители автомобилей Олег Ершов и Олег Ермашов, машинист экскаватора Сергей Фокин, водитель погрузчика Александр Беломестнов, заместитель генерального директора по производству Игорь Суворов. Благодарностями министерства отмечены дорожные мастера Вячеслав Амосов и Виктор Подзюбанчук, водитель автомобиля Александр Хартыкайнен и дорожный рабочий Василий Ганжаков.Опытные и надежные - так можно сказать о многих из тех, кто трудится в ООО «Кондопожское ДРСУ». Цель у всех общая, и результат - общий.- Именно их добросовестность, ответственный подход, высокая самоотдача позволили решить масштабные задачи года, - замечает Юрий Синяков. - Каждый вносит свою лепту, свой вклад в развитие. Как руководитель, стараюсь настраивать коллектив на продуктивную работу. Наш труд - он и для людей, и для нас самих: мы ведь тоже ходим и ездим по тем же тротуарам и дорогам. В канун Нового года желаю всем ровных дорог без ям и ухабов, больше светлых и радостных дней, успехов в профессии и в личной жизни!Генеральный директор Юрий Синяков благодарит за совместную работу субподрядчиков:ООО «Строительная компания М»ООО «СпецТехАвто»ООО «Вита Лес»ООО «Онегодорстрой»ООО «Стройтехтранс»НАША СПРАВКАООО «Кондопожское ДРСУ» содержит 991,45 км автомобильных дорог. Из них Кондопожский участок обслуживает 388,8 км, Поросозерский - 237,1 км, Олонецкий - 7,4 км, город Кондопога - 71,5 км, Терский район Мурманской области - 286,7 км.КОММЕНТАРИЙДмитрий КОНДРАШИН, первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия:- Кондопожское ДРСУ» - одно из ведущих предприятий дорожной отрасли республики. Качественная и стабильная работа коллектива, умелое руководство компанией позволяют не только постоянно увеличивать прибыль, но и направлять ее на развитие производства: ежегодно обновляется парк дорожной техники и оборудования малой механизации, организована и укомплектована всем необходимым строительная лаборатория. При этом «Кондопожское ДРСУ» было и остается социально ответственной организацией, постоянно оказывающей спонсорскую помощь школам, детским садам, благотворительным фондам.За годы работы предприятие проявило себя как проверенный и надежный партнер, в том числе в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строго соблюдая требования региональных и муниципальных контрактов, работники ДРСУ неизменно исполняют взятые на себя обязательства.Работа предприятия ответственна и жизненно необходима для всех нас. Она требует высокого профессионализма, сосредоточенности и полной самоотдачи. Ведь не секрет, что без качественной дорожной сети невозможно не только развитие, но и нормальное функционирование экономики Карелии. Искренне желаю всему коллективу «Кондопожского ДРСУ», а также вашим близким, всем ветеранам предприятия крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. С праздником!К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru